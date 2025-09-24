Más Información

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas deja tres muertos, incluyendo el agresor

Tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas deja tres muertos, incluyendo el agresor

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

La presidenta informó que el Gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos para pedir que se realicen todas las investigaciones sobre la muerte de un mexicano en un hospital estadounidense.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, la mandataria indicó que también solicitó que, si hay alguna responsabilidad de , se apliquen las respectivas sanciones.

Ayer falleció un mexicano en , en un hospital, presuntamente producto de una detención por lo que se envió una nota diplomática sobre este caso, solicitando que se hagan todas las investigaciones y que si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos sea sancionada.

Lee también

Sobre el en las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, dejando varias personas heridas y el agresor habría muerto, Sheinbaum dijo que no tenían reporte de ningún mexicano involucrado, pero actualizarán cuando haya información.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses