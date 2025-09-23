La diputada federal por Morena, Freyda Marybel Villegas Canché, fue nombrada secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

En entrevista con medios de comunicación, aseguró que la Comisión ya trabaja en los dictámenes correspondientes al paquete económico y Ley Aduanera.

Sobre la Ley Aduanera, puntualizó que escucharán al sector público y privado, y adelantó que esta misma semana, las y los integrantes de la Comisión sostendrán reuniones con agentes aduanales, y con el propio Rafael Fernando Marín Mollinedo, Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

“Yo creo que es importante escuchar a todas las voces, ya está presentada por parte de la Presidenta esta reforma la Ley de Aduanas que creo que es necesaria, nos estaremos reuniendo con el titular de aduanas Rafael Marín Mollinedo el próximo jueves y el viernes con los agentes aduaneros, entonces es escuchar pues también la opinión del sector privado”, expuso.

Buscan escuchar al sector privado sobre la Ley de Ingresos

Sobre la Ley de Ingresos, que entre otras cosas plantea incremento al IEPS a refrescos y cigarrillos, Villegas Canché indicó que también están abiertos a escuchar al sector privado, pero sostuvo que no cederán a presiones de cabilderos.

“Existe una exposición real de motivos para el incremento en el IEPS de estos productos, todos sabemos que en México el tema de la obesidad infantil es un problema severo y lo vamos a atender. Siempre es importante escuchar a todas las voces, obviamente habrá presiones, pero eh finalmente nosotros tenemos una responsabilidad como diputados, que es dar resultados a la ciudadanía más allá de cualquier interés personal que se tenga por parte de cualquier sector”, agregó.

Finalmente, informó que el próximo 2 de octubre se reunirán con la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla, y con el subsecretario de ingresos, Carlos Gabriel Lerma, así como con el jefe de Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez y el Procurador Fiscal de la Federación, Giselle Galeana García.

Lo anterior con el objetivo de afinar detalles de cara a la aprobación del paquete económico y el Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercicio fiscal 2026.

