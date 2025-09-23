Más Información

Mérida, Yucatán - Fuerzas federales realizaron este martes un en una gasolinera, ubicada en la avenida Jacinto Canek, frente al corralón de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.

Hay que señalar que el pasado 26 de junio esta misma por las autoridades federales bajo señalamientos similares.

Sin embargo, la estación volvió a operar recientemente, lo que ha levantado nuevas sospechas sobre sus prácticas comerciales.

Y como parte de este nuevo operativo se inspeccionaron las instalaciones como parte de una investigación sobre el robo, venta y .

Hasta el momento, no hay reportes oficiales del operativo, pero se observó la clausura de dos bombas de gasolina.

Realizan operativo contra huachicol en gasolinera de Yucatán (23/09/2025). Foto: Especial
Realizan operativo contra huachicol en gasolinera de Yucatán (23/09/2025). Foto: Especial

La gasolinera fue asegurada y se encuentra bajo resguardo de las autoridades mientras se realizan las diligencias del caso.

Apenas el pasado 12 de este mes, fuerzas federales decomisaron más de 180 mil litros de huachicol en un operativo encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Defensa Nacional en una bodega clandestina, ubicada en “Flamboyanes”, comisaría de Progreso.

El cateo dejó al descubierto pipas, camionetas y contenedores repletos de combustible ilegal, todos ligados al negocio millonario del huachicol.

