Mérida, Yucatán - Fuerzas federales realizaron este martes un operativo contra el huachicol en una gasolinera, ubicada en la avenida Jacinto Canek, frente al corralón de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.

Hay que señalar que el pasado 26 de junio esta misma gasolinera fue clausurada por las autoridades federales bajo señalamientos similares.

Lee también Detienen a conductor de plataforma por haber agredido a mujer dentro de motel en Yucatán

Sin embargo, la estación volvió a operar recientemente, lo que ha levantado nuevas sospechas sobre sus prácticas comerciales.

Y como parte de este nuevo operativo se inspeccionaron las instalaciones como parte de una investigación sobre el robo, venta y distribución ilegal de combustible.

Hasta el momento, no hay reportes oficiales del operativo, pero se observó la clausura de dos bombas de gasolina.

Realizan operativo contra huachicol en gasolinera de Yucatán (23/09/2025). Foto: Especial

Lee también Normalistas de Ayotzinapa lanzan petardos a instalaciones del Ejército en Iguala, Guerrero

La gasolinera fue asegurada y se encuentra bajo resguardo de las autoridades mientras se realizan las diligencias del caso.

Apenas el pasado 12 de este mes, fuerzas federales decomisaron más de 180 mil litros de huachicol en un operativo encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Defensa Nacional en una bodega clandestina, ubicada en “Flamboyanes”, comisaría de Progreso.

El cateo dejó al descubierto pipas, camionetas y contenedores repletos de combustible ilegal, todos ligados al negocio millonario del huachicol.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr