Más Información

Migración será “la muerte de Europa”, dice Trump; “los haremos estallar”, advierte a cárteles

Migración será “la muerte de Europa”, dice Trump; “los haremos estallar”, advierte a cárteles

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Naasón Joaquín se declara inocente en NY de tráfico sexual y crimen organizado

Naasón Joaquín se declara inocente en NY de tráfico sexual y crimen organizado

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Pipa de Pemex cargada con 20 mil litros de diésel cae en socavón en Iztacalco

Pipa de Pemex cargada con 20 mil litros de diésel cae en socavón en Iztacalco

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Michoacán.- El saldo de un ataque armado perpetrado en la , es de dos mujeres asesinadas a tiros y una niña lesionada de gravedad.

Los informes preliminares señalan que la familia viajaba en su vehículo particular sobre la Calzada Benito Juárez y al llegar a la altura de la Central Camionera, fueron atacadas a balazos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

En el lugar quedaron muertas la conductora y su familiar, quien viajaba en el asiento del copiloto.

Además, quedó herida una niña a bordo del vehículo familiar, por lo que fue trasladada a un hospital de esa ciudad ubicada a 110 kilómetros de la capital michoacana, donde se reporta grave.

Lee también

Otro menor, que también viajaba en el asiento trasero, resultó ileso y fue resguardado por las autoridades de procuración de justicia.

Uruapan es el cuarto municipio de Michoacán más violento en materia de homicidios dolosos, tan solo por debajo de Morelia, Zamora y Apatzingán.

En el periodo del 1 de enero al 31 de agosto, en Uruapan, se han perpetrado 86 asesinatos, de acuerdo a las cifras oficiales de la Fiscalía estatal.

Uruapan, sin embargo, es también uno de los principales municipios con mayor penetración y operatividad del crimen organizado.

La Policía Municipal, incluso, es la de menor efectividad en materia de seguridad pública, al igual que la administración del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses