Michoacán.- El saldo de un ataque armado perpetrado en la ciudad de Uruapan, Michoacán, es de dos mujeres asesinadas a tiros y una niña lesionada de gravedad.

Los informes preliminares señalan que la familia viajaba en su vehículo particular sobre la Calzada Benito Juárez y al llegar a la altura de la Central Camionera, fueron atacadas a balazos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

En el lugar quedaron muertas la conductora y su familiar, quien viajaba en el asiento del copiloto.

Además, quedó herida una niña a bordo del vehículo familiar, por lo que fue trasladada a un hospital de esa ciudad ubicada a 110 kilómetros de la capital michoacana, donde se reporta grave.

Otro menor, que también viajaba en el asiento trasero, resultó ileso y fue resguardado por las autoridades de procuración de justicia.

Uruapan es el cuarto municipio de Michoacán más violento en materia de homicidios dolosos, tan solo por debajo de Morelia, Zamora y Apatzingán.

En el periodo del 1 de enero al 31 de agosto, en Uruapan, se han perpetrado 86 asesinatos, de acuerdo a las cifras oficiales de la Fiscalía estatal.

Uruapan, sin embargo, es también uno de los principales municipios con mayor penetración y operatividad del crimen organizado.

La Policía Municipal, incluso, es la de menor efectividad en materia de seguridad pública, al igual que la administración del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

