Más Información

Migración será “la muerte de Europa”, dice Trump; “los haremos estallar”, advierte a cárteles

Migración será “la muerte de Europa”, dice Trump; “los haremos estallar”, advierte a cárteles

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Naasón Joaquín se declara inocente en NY de tráfico sexual y crimen organizado

Naasón Joaquín se declara inocente en NY de tráfico sexual y crimen organizado

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Pipa de Pemex cargada con 20 mil litros de diésel cae en socavón en Iztacalco

Pipa de Pemex cargada con 20 mil litros de diésel cae en socavón en Iztacalco

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Ciudad Victoria.- Un enfrentamiento a balazos, que se registró esta mañana por la , dejó un saldo de un elemento herido, perteneciente a la Guardia Estatal.

La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que los elementos de la Guardia Estatal repelieron una agresión con arma de fuego sobre la carretera a Monterrey, a la altura del ejido Laborcitas, municipio de Victoria.

El reporte indica que el policía estatal recibió atención médica, sin que se hayan registrado personas sin vida durante el enfrentamiento.

La Vocería aseguró que las autoridades realizan patrullajes en la zona y habían continuado con la persecución de los agresores. No se habían reportado personas detenidas por estos hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses