Ciudad Victoria.- Un enfrentamiento a balazos, que se registró esta mañana por la carretera a Monterrey, dejó un saldo de un elemento herido, perteneciente a la Guardia Estatal.

La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que los elementos de la Guardia Estatal repelieron una agresión con arma de fuego sobre la carretera a Monterrey, a la altura del ejido Laborcitas, municipio de Victoria.

El reporte indica que el policía estatal recibió atención médica, sin que se hayan registrado personas sin vida durante el enfrentamiento.

La Vocería aseguró que las autoridades realizan patrullajes en la zona y habían continuado con la persecución de los agresores. No se habían reportado personas detenidas por estos hechos.

