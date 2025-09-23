Pachuca.- El director de Prevención del Delito de Tulancingo, Hidalgo, Dereck Olvera Juárez, fue víctima de un ataque armado esta mañana quien al momento en que se trasladaba en su vehículo recibió varios disparos de arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de ese lugar, a cargo de Omar Hermilo Cedillo Contreras, dio a conocer que el funcionario se desplazaba a bordo de su automóvil alrededor de las 8:34 y al momento de circular en la colonia Rincones de la Hacienda, recibió varios disparos.

Indicó que, tras el ataque, logró conducir por sus propios medios el vehículo hasta el estacionamiento del Centro Cívico Social, donde recibió auxilio y atención inmediata, por lo que fue trasladado en ambulancia a una clínica particular.

Las autoridades municipales implementaron un operativo de seguridad para localizar a los responsables, quienes viajaban a bordo de una motocicleta sin placas.

Se indicó que se trató de dos hombres que, tras los disparos, huyeron sin que pudieran ser localizados en ese momento; sin embargo, se aseguró que se mantiene el operativo de búsqueda para que los responsables sean puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

En tanto, la Procuraduría de Justicia de esta entidad inició la carpeta de investigación luego de recibir el informe por parte de la clínica privada, donde se notificó el ingreso de un hombre con lesiones de arma de fuego en el abdomen.

