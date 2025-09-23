Un ataque armado a un bar en el norte de Veracruz dejó un muerto y dos heridos; se trata del segundo hecho en menos de doce horas.

La irrupción de hombres armados ocurrió casi a la media noche de ayer en el bar Maryboo, ubicado en pleno centro del municipio de Álamo Temapache.

Los atacantes dispararon y mataron en el lugar a un hombre, a quien medios locales ubicaron como un supuesto oficial de Transporte Público Estatal.

Además, dejaron heridos a dos más, al dueño del lugar y a un DJ, quienes fueron trasladados a un hospital de la zona con heridas de bala.

El lugar fue acordonado por elementos de distintas corporaciones y se montó un operativo en la ciudad sin que pudieran ser detenidos los presuntos responsables.

El hecho se sumó al ataque ocurrido dos horas antes en el interior del antro La Brocheta, ubicada en el municipio de Poza Rica, también en el norte de la entidad.

Sujetos armados ingresaron y dispararon a dos personas, quienes murieron en el sitio; además dejaron herido al gerente del lugar, quien fue traslado a un hospital zona donde es atendido de heridas bala.

Durante el presente año, Veracruz ha venido sufriendo una escala de violencia relacionada con la operación del crimen organizado. Y gran parte de la oleada de crímenes han ocurrido en el norte del estado.

Por ejemplo, a finales de junio, se registró en el municipio de Álamo el secuestro y posterior asesinato de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández.

La profesora fue videograbada -por un comando armado- atada de manos y sometida como un escarmiento por negarse a pagar una extorsión.

El caso conmocionó a todo el país. A principios de agosto, ocurrió un violento motín en el penal del puerto de Tuxpan, donde nueve reos murieron a manos de sus compañeros en protesta porque un grupo delictivo los extorsionaba.

