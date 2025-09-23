Un ataque armado en un bar del norte de Veracruz dejó un saldo preliminar de dos muertos y un herido.

Las fuentes policiales revelaron que la violencia ocurrió en el interior del antro La Brocheta, ubicado en el municipio de Poza Rica.

Los testigos señalaron que sujetos armados ingresaron y dispararon a dos personas, quienes habrían muerto en el sitio.

Además, dejaron herido al gerente del lugar, quien fue traslado a un hospital de la zona donde es atendido de heridas bala.

Una intensa movilización policial ocurrió en la zona del ataque, sin que pudieran ser detenidos los delincuentes.

Durante el presente año, Veracruz ha venido sufriendo una escala de violencia relacionada con la operación del crimen organizado.

Y gran parte de la oleada de crímenes han ocurrido en el norte del estado.

Por ejemplo, a finales de junio, se registró en el municipio de Álamo el secuestro y posterior asesinato de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández.

La profesora fue videograbada -por un comando armado- atada de manos y sometida como un escarmiento por negarse a pagar una extorsión. El caso conmocionó a todo el país.

A principios de agosto, ocurrió un violento motín en el penal del puerto de Tuxpan, donde nueve reos murieron a manos de sus compañeros en protesta porque un grupo delictivo los extorsionaba.

Y en distintas regiones han aparecidos cuerpos descuartizados y con narcomensajes.

