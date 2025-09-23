Mazatepec.- Una niña de cinco años fue alcanzada por una bala perdida la noche del lunes en la colonia Justo Sierra, de este municipio de la zona sur-poniente del estado.

El reporte policiaco señala que cerca de las 21:45 horas se recibieron llamadas de auxilio por disparos en distintos puntos de la colonia, lo que provocó la movilización de elementos policíacos.

Al llegar a la calle Acapulco, los agentes fueron informados por vecinos de que la menor había resultado lesionada, por lo que su madre decidió trasladarla de inmediato al hospital.

En el nosocomio se confirmó que la niña presentaba una herida de entrada y salida en el tobillo izquierdo provocada por proyectil de arma de fuego.

Tras el hecho, las autoridades desplegaron recorridos en la zona con la intención de ubicar a los responsables de las detonaciones.

