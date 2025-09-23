Mérida, Yucatán.- Un sujeto, originario de Tabasco y chofer de plataforma, está acusado de haber agredido de manera violenta a una mujer en un motel, a quien también amenazó de muerte junto a otros sujetos.

Luego de la denuncia y una orden de aprehensión, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a Joaquín Alberto “N”, alias “Papá Oso”, de 46 años, quien además trabaja como chofer de plataforma digital.

Un juez de Control ordenó la aprehensión del sujeto, como probable responsable de los delitos de amenazas, lesiones calificadas, abuso sexual agravado y privación ilegal de la libertad, con base en la carpeta de investigación integrada por los agentes y fiscales investigadores.

La víctima es una mujer de identidad reservada, de 30 años de edad, que la madrugada del 11 de este mes estaba en una habitación de un motel, ubicado en el Periférico de Mérida.

En ese cuarto había entrado el acusado junto con otros individuos, que golpearon, amordazaron y amarraron de pies y manos a la mujer.

Acto seguido, le habrían inyectado alguna droga para después cometer los abusos sexuales.

Tras el ataque, el ahora detenido le ordenó que se retirara del motel y si lo denunciaba la mataría.

Luego de las investigaciones, el juez encontró elementos suficientes que acreditan a este sujeto, como probable responsable de los citados delitos por lo que fue puesto a disposición de un juez.

