Guanajuato, Gto.- En los últimos días, una espiral de ha dejado muerte y dolor en los municipios de Irapuato, Celaya, Valle de Santiago, San Felipe y Pénjamo, en ataques armados, hallazgos de restos humanos, y enfrentamientos entre civiles y elementos de Seguridad.

Este lunes 22 de septiembre de 2025, en Irapuato dos personas murieron y una mujer y su bebé resultaron heridos en una balacera registrada en el restaurante-bar El Oasis de la Cruz; cinco hombres fueron asesinados en el camino vecinal de Aldama a la comunidad Comederito y se localizaron restos humanos en la comunidad Cuachicuato.

Poco antes de las 8:00 de la noche, entraron al establecimiento, ubicado en la prolongación del bulevar Vicente Guerrero, y dispararon contra los comensales; en el lugar murieron un hombre y una mujer, mientras una madre y su hijo quedaron heridos.

En Celaya, la noche de este lunes un joven murió y otro fue herido en un presunto enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional en la zona del Jardín Principal y presidencia municipal.

El director municipal de Policía, Rafael Cajero Reyes, aseveró que el hecho se derivó de una infracción al reglamento de Vialidad por parte del conductor de un vehículo en la calle Álvaro Obregón, que ignoró la señal de alto de elementos de la Guardia Nacional, por lo que lo siguieron.

“Sí, fue un reporte, que venía un vehículo que había tenido un incidente, acudió Guardia Nacional, por ahí hubo un intercambio de disparos...”, describió.

Los ocupantes del vehículo de 19 y de 25 años presuntamente dispararon un arma se fuego al verse perseguidos por los oficiales federales, lo que provocó que éstos repelieran la agresión.

La noche del sábado 20 de septiembre, siete hombres fueron acribillados y murieron frente a una tienda de abarrotes de la comunidad Las Jícamas, del municipio de Valle de Santiago, en una presunta disputa entre dos , de acuerdo a la información oficial de la Secretaría de Gobierno.

En Pénjamo, en las últimas semanas asesinaron a once trabajadores de la construcción, a un abogado y a dos menores que estaban en calidad de desaparecidos.

Asesinan a dos mujeres

En los últimos minutos de este lunes, mataron a dos mujeres en el interior de un negocio de comida, conocido como cachimba, ubicado a un costado de la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo, entronque Las Trojes de Aguirre.

Elementos de la Fiscalía trabajaron en la escena hasta la madrugada de hoy.

Con este doble homicidio, suman tres femeninas privadas de la vida con violencia extrema en dos días El domingo, una mujer fue privada de la vida en la comunidad de San Bartolo.

