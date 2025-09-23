El Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a la Constitución local, para armonizarla con la Constitución federal, y en la que se establece la prohibición de actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos y vapeadores.

En esta reforma también se prohíbe aquellas actividades relacionadas con precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas como el fentanilo.

Tanto los cigarrillos electrónicos, como los vapeadores, precursores químicos y drogas sintéticas, señala el dictamen aprobado por los legisladores locales, están identificados como amenazas significativas para la salud pública y la seguridad nacional.

Según la reforma aprobada con 32 votos a favor, los dispositivos de vapeo y las drogas sintéticas han mostrado un impacto importante en la población, especialmente entre los jóvenes.

“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, el consumo de vapeadores ha alcanzado niveles preocupantes en adolescentes, quienes representan un grupo particularmente vulnerable, máximo que las drogas sintéticas como el fentanilo, no sólo generan adicción y mortalidad, sino que afectan el tejido social al incrementar los índices de violencia y criminalidad, asociados a su producción y distribución”, sostiene.

Con esta reforma, en la Constitución del Estado de Oaxaca se agregó que estas nuevas prohibiciones entrarán en vigor una vez publicadas en el diario oficial del estado y estipula que los municipios de la entidad también deberán armonizar sus bandos de policía y buen gobierno, así como sus reglamentos en materia sanitaria en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de la entra en vigor de estas disposiciones.

