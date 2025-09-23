Culiacán.- El Gabinete de Seguridad Federal volverá a sesionar en esta ciudad este martes para evaluar los logros que se han obtenido en las acciones que se han desplegado por el Ejército, la Guardia Nacional, Marina y agentes federales y estatales, como parte de los programas dispuestos por la presidenta de la República.

Se tiene previsto que en esta nueva sesión estarán presentes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el de Marina, almirante Reymundo Pedro Morales, y el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Lo que se conoce es que esta nueva sesión tendrá lugar en la Base Aérea Militar, ubicada a un costado del Aeropuerto Internacional de Culiacán, en la que serán invitados empresarios y propietarios de los medios de comunicación con carácter de privada.

En la pasada sesión, celebrada en esta ciudad el pasado 10 de septiembre, al concluir, el gobernador del estado, al salir de la Base Aérea Militar, dio a conocer que las autoridades federales refrendaron la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de continuar trabajando para el restablecimiento de la tranquilidad,

Rocha Moya confió que empresarios del ramo agrícola expusieron sus inquietudes que ante la cercanía del nuevo periodo de siembras del nuevo ciclo, se presente en el año hechos delictivos, por lo que solicitaron operativos de seguridad.

afcl/LL