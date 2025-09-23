Más Información

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

"Alito" Moreno presenta al “Cártel de Mascuspana” y envía información a la DEA y el FBI

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Jamiltepec.– Cuerpos de seguridad y autoridades confirmaron el asesinato de Juan Rivas M., ganadero y hermano de, Cecilia Rivas M., del municipio de Santiago Jamiltepec, un mes antes, también habían asesinado al hijo de Juan R.

De acuerdo a las autoridades, los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes 23 de septiembre, cuando sujetos desconocidos interceptaron a Juan Rivas quien perdió la vida después, por lesiones de arma de fuego.

El ocurrió sobre la carretera federal 200 frente al hotel El Mirador, en el municipio de Santiago Jamiltepec, ubicado en la Costa de Oaxaca. Por los sucesos, elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca han desplazado un equipo multidisciplinario para realizar las investigaciones correspondientes.

El ataque armado ocurrió sobre la carretera federal 200 frente al hotel El Mirador de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Foto: Especial
Según los reportes de las autoridades, en Santiago Pinotepa Nacional, el pasado lunes 04 de agosto del 2025, también fue asesinado el hijo de Juan Riva, Ubaldo Rosendo R., en el mercado de municipal de Pinotepa, “un grupo armado llegó al sitio y atacó directamente a la víctima, quien perdió la vida en el lugar”, señalaron los presentes en aquel crimen.

Cecilia Rivas M., es expresidenta de Jamiltepec y se mantiene en los separos, luego de ser detenida el pasado 12 de enero del 2024, por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del estado de Oaxaca, por su presunta participación en y actividades ilícitas en la región de la Costa.

La ex edil era del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se desempeñaba como presidenta municipal de Santiago Jamiltepec desde 2019, cuando fue electa por primera vez. En marzo de 2021, solicitó permiso para reelegirse como alcaldesa en el periodo 2022-2024. Sin embargo, fue detenida por las autoridades en enero del 2024.

Antes de la detención de Cecilia, también fue arrestado su hijo Manuel Iglesias Rivas, alias “El Pantera”, el pasado 9 de diciembre de 2023 en Río Verde, cerca de Jamiltepec. Otro de sus hijos, Rafael Iglesias Rivas, alias “El Pony”, fue asesinado en noviembre de 2021 junto con dos de sus escoltas por personas armadas.

