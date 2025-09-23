Reynosa, Tamaulipas.- Los restos encontrados el pasado 22 de septiembre dentro de una maleta y una bolsa negra para basura en Reynosa, Tamaulipas, corresponden a Edgar Abraham "N" joven reportado desaparecido, en esta frontera.

Fuentes extraoficiales señalan que los restos encontrados en esta frontera, cuentan con los tatuajes reportados como señas particulares del joven. Edgar de 27 años, era buscado desde el 20 de septiembre cuando sus familiares perdieron comunicación por lo que se emitió una ficha de búsqueda.

El joven viajaba en un auto mustang que posteriormente fue localizado en el municipio de Díaz Ordaz, Tamaulipas.

El lunes 22, por medio de una llamada anónima los cuerpos de seguridad, se localizaron restos humanos en una maleta así como en una bolsa negra en la colonia Granjas Económicas en Reynosa por lo que las autoridades comenzaron las investigaciones correspondientes.

El día de hoy, se dio aviso del hallazgo de más restos humanos entre ellos una cabeza, brazos y piernas en la colonia Jarachina Norte que correspondían al torso encontrado en la bolsa y la maleta.

Fue entonces que la familia de Edgar solicitó realizarse nuestras de ADN ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas a fin de determinar si se trataba del joven desaparecido.

Ni la Fiscalía, ni la Vocería de Seguridad del estado han emitido información al respecto y se han limitado a responder que se están cotejando las muestras proporcionadas por la familia, con los restos encontrados.

Trascendió, que dos personas fueron detenidas por la desaparición de Edgar y fueron ellas, quienes en su declaración, inculpan a Andrea "N" novia del joven, como la autora intelectual del crimen.

Trascendió que los restos encontrados cuentan con los tatuajes que familiares de Edgar reportaron como señas particulares por lo que solamente se espera que la Fiscalía de más detalles de estos hechos.

