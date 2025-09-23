Un tercer ataque a un bar registrado en menos de 24 horas en el norte de Veracruz dejó una mujer muerta.

Desde la noche de ayer lunes hasta hoy se registraron ataques armados en bares de los municipios de Poza Rica, Álamo Temapache y luego en Cerro Azul, con un saldo total de cuatro muertos y tres heridos.

El hecho más reciente ocurrió hoy en el bar de Copa de Oro, ubicado en la colonia Mirador del municipio de Cerro Azul.

Testigos de los hechos relataron que hombres armados arribaron al lugar y dispararon de manera directa contra la víctima.

Mientras los sicarios huyeron, fuerzas policiales implementaron un operativo de seguridad.

Previamente, en Poza Rica había ocurrido un ataque en el interior del antro La Brocheta, donde murieron dos personas y dejaron herido de bala al gerente.

Y en el municipio de Álamo Temapache hombres armados irrumpieron en el bar Maryboo, donde mataron a un hombre, a quien medios locales ubicaron como un supuesto oficial de Transporte Público Estatal.

Además, dejaron heridos a dos más, al dueño del lugar y a un DJ, quienes fueron trasladados a un hospital de la zona con heridas de bala.

Durante el presente año, Veracruz ha venido sufriendo una escala de violencia relacionada con la operación del crimen organizado.

Y gran parte de la oleada de crímenes han ocurrido en el norte del estado.

