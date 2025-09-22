Más Información

Cuautitlán Izcalli, Méx- Unde nombre Tayron Paredes Gamboa fue reportado como , luego de ir a hacer una entrega de paquetería al municipio de Huehuetoca.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la última vez que se supo sobre su ubicación fue la tarde del viernes 19 de septiembre. Desde entonces no se tiene conocimiento de su paradero.

Paredes Gamboa se trasladaba a bordo de una motocicleta. En un último mensaje compartido, Tayron informó a su familia que se encontraba “en medio del monte” y que la ubicación de entrega no le daba confianza, por lo que estaba pensando en regresar.

Ficha de búsqueda de Tayron Paredes (22/09/2025). Foto: Especial
Ficha de búsqueda de Tayron Paredes (22/09/2025). Foto: Especial

Sus familiares hicieron un llamado urgente a quienes puedan aportar datos que ayuden a dar con su ubicación, y pidieron que cualquier información sea reportada de inmediato a las autoridades correspondientes.

Último mensaje de Tayron Paredes a su familia previo a su desaparición (22/09/2025). Foto: Especial
Último mensaje de Tayron Paredes a su familia previo a su desaparición (22/09/2025). Foto: Especial

Tayron vestía camisa negra, pantalón marrón oscuro y zapatos grises, cuando fue visto por última vez.

La desaparición de Tayron Paredes Gamboa se da en el marco del reciente hallazgo de los cuerpos sin vida de dosque fueron localizados en Cocotitlán tras haber sido reportados como desaparecidos en la Ciudad de México.

Ubicación y motocicleta en la que se encontraba Tayron (22/09/2025). Foto: Especial
Ubicación y motocicleta en la que se encontraba Tayron (22/09/2025). Foto: Especial
