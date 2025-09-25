Pachuca.- Al menos 11 tractocamiones fueron recuperados durante un operativo de fuerzas estatales y federales en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, donde además de las unidades también se decomisaron diversas dosis de droga.

El secretario de Seguridad, Salvador Cruz Neri, dio a conocer que se recuperaron tractocamiones, remolques tipo pipa y tipo salchicha, como parte de las acciones de combate al robo de vehículos.

Informó que, en coordinación con elementos de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y agentes del Mando Coordinado de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, se dio seguimiento a labores de investigación que llevaron a la localización de un predio ubicado en la colonia Apepelco, en Pachuquilla.

Foto: Especial

En ese lugar se resguardaban las unidades robadas. Durante las diligencias se aseguraron dos tractocamiones doble remolque, seis remolques tipo salchicha y tres más tipo pipa.

Se indicó que estos últimos contaban con reporte de robo vigente; además, se decomisaron 220 dosis de marihuana y 10 dosis de cristal.

Tanto las unidades como los narcóticos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

El funcionario señaló que el gabinete de seguridad del estado mantiene acciones para combatir la violencia y la delincuencia que se registra en toda la entidad.

afcl/LL