Pachuca.- Al menos 11 tractocamiones fueron recuperados durante un operativo de fuerzas estatales y federales en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, donde además de las unidades también se decomisaron diversas dosis de droga.
El secretario de Seguridad, Salvador Cruz Neri, dio a conocer que se recuperaron tractocamiones, remolques tipo pipa y tipo salchicha, como parte de las acciones de combate al robo de vehículos.
Informó que, en coordinación con elementos de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y agentes del Mando Coordinado de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, se dio seguimiento a labores de investigación que llevaron a la localización de un predio ubicado en la colonia Apepelco, en Pachuquilla.
En ese lugar se resguardaban las unidades robadas. Durante las diligencias se aseguraron dos tractocamiones doble remolque, seis remolques tipo salchicha y tres más tipo pipa.
Se indicó que estos últimos contaban con reporte de robo vigente; además, se decomisaron 220 dosis de marihuana y 10 dosis de cristal.
Tanto las unidades como los narcóticos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
El funcionario señaló que el gabinete de seguridad del estado mantiene acciones para combatir la violencia y la delincuencia que se registra en toda la entidad.
