Cuernavaca.- Las lluvias de noche y parte de la madrugada desbordaron un canal de agua en el municipio de Zacatepec, sur del estado, que ocasionó inundaciones de aproximadamente 50 centímetros en viviendas de la colonia Ampliación Plan de Ayala. Mientras que, en Cuautla, oriente de la entidad, los escurrimientos pluviales afectaron unidades vehiculares en las colonias Centro, Cuauhtémoc y Tetelcingo.

En su reporte, Protección Civil estatal informó que en el municipio de Jantetelco, oriente de Morelos, se presentó una acumulación de agua sobre la carretera México–Oaxaca, en dirección a Cuautla; de igual manera, en Ayala, la unidad habitacional Las Flores registró encharcamientos.

En Yecapixtla, en la localidad de Huexca, se reportó azolve en los vados; además, en la comunidad de Los Limones se presentaron socavaciones y deslaves.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, lo que podría ocasionar chubascos y lluvias puntuales fuertes durante la madrugada, acompañadas de descargas eléctricas.

