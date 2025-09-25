Culiacán.- A causa de las continuas lluvias que desde la madrugada de este jueves iniciaron, con vientos y tormentas eléctricas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado determinó suspender las clases en los municipios de Culiacán, Eldorado, Elota y Navolato como medida de prevención.

Se dio a conocer que el Instituto de Protección Civil del Estado notifico a las autoridades educativas de que van a continuar las lluvias en estos cuatro municipios del centro del estado, por lo que se determinó suspender las actividades educativas.

La noche del miércoles pasado, la Coordinación Municipal de Protección Civil en Culiacán emitió una alerta a la población a evitar el cruce de arroyos y calles inundadas y buscar cobijo ante los fuertes vientos que se presentan con tormentas eléctricas.

El pasado viernes 5 de septiembre, a causa de las fuertes lluvias que se presentaron durante la madrugada, el Instituto de Protección Civil del Estado recomendó suspender clases presenciales en los municipios de Ahome, Choix, el Fuerte, Guasave y Juan José Ríos, en donde se han presentado inundaciones.

Se pidió a la población de estos cinco municipios del norte del estado tener precauciones al cruzar arroyos y ríos, ya que el caudal puede elevarse en forma peligrosa y tomar medidas preventivas al cruzar el calles y avenidas donde se acumula el agua.

En la ciudad de los Mochis, las clases en las escuelas de bachillerato y superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa se suspendieron las clases para evitar riesgos para los alumnos y docentes por las inundaciones que se presentan en varias calles, donde las rejillas de los sistemas pluviales son tapados por la basura que arrastra la corriente.

Los equipos de servicios públicos del Ayuntamiento de Ahome iniciaron los trabajos de recolección de basura, ya que el agua pueda desfogarse rápidamente, sobre todo el primer cuadro de la ciudad, se encuentran inundadas esas zonas, por lo que varios vehículos han quedado varados.

