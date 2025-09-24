Más Información

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Uriangato, , Genaro “N”, alias “El Silencio”, identificado como uno de los responsables de la privación ilegal de la libertad de dos agentes de la dependencia el pasado 4 de septiembre en Álvaro Obregón, .

Al hombre se le vincula con homicidios, robo en cajeros y además cuenta con al menos 10 carpetas de investigación por narcomenudeo, y homicidio calificado. De acuerdo a las investigaciones es el segundo en importancia del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región Bajío Cuitzeo (Guanajuato-Michoacán).

“El Silencio”, coordinaba las extorsiones a comerciantes y choferes del transporte público en la región, así como la venta y distribución de droga, robo de vehículos, secuestro y homicidios.

Además, mantiene pugnas con “Los Caballeros Templarios” y “Grupo X”, en los municipios de Álvaro Obregón y Tarímbaro, Michoacán.

El pasado 4 de septiembre, dos elementos de la SSPC fueron privados de la libertad en Álvaro Obregón, Michoacán mientras realizaban labores de investigación, posteriormente rescatados con vida y puestos a salvo.

Por medio de redes sociales, García Harfuch dijo que “El Silencio”, es identificado como uno de los generadores de violencia en Michoacán y Guanajuato, y objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Al ser detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

El Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de combatir el delito de extorsión y a las organizaciones criminales, a fin de dar tranquilidad y seguridad a la población.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apoyados por Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad (SSP), ambas de Michoacán.

