Mérida, Yucatán.- Un aparatoso accidente se registró esta tarde en las inmediaciones de Plaza Dorada, al poniente de Mérida.

Los primeros reportes indican que el percance ocurrió cuando el conductor de un tráiler circulaba sobre la calle 21 y, al llegar a la intersección con la 60, no respetó la señal de alto, lo que provocó que una camioneta se impactara en uno de sus costados de la pesada unidad.

Por la fuerza del choque, el conductor de la camioneta y su hijo quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatados por paramédicos y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Tráiler y camioneta chocan en Mérida (25/09/2025). Foto: Especial

Personal de emergencias llegó rápidamente al sitio y, tras intensas maniobras, lograron liberarlos.

Ambos recibieron atención de urgencia y posteriormente fueron trasladados a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Elementos de la SSP acordonaron el área mientras peritos y personal de aseguradoras realizaban las diligencias para deslindar responsabilidades.

