Más Información

Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo

Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo

Emiten orden internacional contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa; lo vinculan a Naasón Joaquín y la Luz del Mundo

Emiten orden internacional contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa; lo vinculan a Naasón Joaquín y la Luz del Mundo

Trump firma orden ejecutiva que garantiza funcionamiento de TikTok en EU; Oracle vigilará el algoritmo

Trump firma orden ejecutiva que garantiza funcionamiento de TikTok en EU; Oracle vigilará el algoritmo

Morena prevé recorte de presupuestos; INE, Poder Judicial y Tribunal Electoral se aprobarán a la baja, dice Monreal

Morena prevé recorte de presupuestos; INE, Poder Judicial y Tribunal Electoral se aprobarán a la baja, dice Monreal

Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados

Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

Mérida, Yucatán.- Un aparatoso se registró esta tarde en las inmediaciones de Plaza Dorada, al poniente de Mérida.

Los primeros reportes indican que el percance ocurrió cuando el conductor de un tráiler circulaba sobre la calle 21 y, al llegar a la intersección con la 60, no respetó la señal de alto, lo que provocó que una en uno de sus costados de la pesada unidad.

Por la fuerza del choque, el conductor de la camioneta y su hijo quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatados por paramédicos y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Lee también

Tráiler y camioneta chocan en Mérida (25/09/2025). Foto: Especial
Tráiler y camioneta chocan en Mérida (25/09/2025). Foto: Especial

Personal de emergencias llegó rápidamente al sitio y, tras intensas maniobras, lograron liberarlos.

Ambos recibieron y posteriormente fueron trasladados a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Elementos de la SSP acordonaron el área mientras peritos y personal de aseguradoras realizaban las diligencias para deslindar responsabilidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses