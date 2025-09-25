Más Información

compartió con sus seguidores el vulnerable momento que atraviesa luego de que su padre, el músico tejano Roberto Pulido, sufriera un aparatoso accidente que lo llevó a recibir atención médica.

En su cuenta de Instagram, el intérprete de “Desvelado”, además de pedir oraciones, explicó que, al intentar subir a una camioneta, su progenitor dio un mal paso, cayó al suelo y se fracturó. En la publicación, donde aparece recostado en una cama, Bobby escribió: “(Se) rompió 5 costillas”.

El cantante comentó que su padre está sufriendo al enfrentar dolores intensos, pero se encuentra estable y fuera de peligro. Más tarde compartió otra imagen en la que Roberto levanta el pulgar, acompañada de la frase: “Está de buen humor. Agradece sus oraciones”.

¿Qué pasará con La Puerta Grande Tour?

El percance ocurre en medio de la gira de despedida de Bobby Pulido, “La Puerta Grande”, en la que ocasionalmente su padre lo acompañaba sobre el escenario. Sin embargo, Bobby aclaró: “No podrá actuar conmigo este fin de semana en Fort Myers, Florida. Gracias por sus oraciones”.

Diversos artistas como Pee Wee, Ana Brenda Contreras, Jesús “El Flaco” Elizalde y Rey Grupero enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación al intérprete de 75 años.

¿Quién es Roberto “El Primo” Pulido?

José Roberto Pulido, conocido como “El Primo Pulido”, es un reconocido músico estadounidense con más de cinco décadas de trayectoria. Padre de Alma y Bobby Pulido, es considerado pionero de la música tejana por incorporar el acordeón y el saxofón en sus composiciones, modernizando el género a mediados de los años 70.

Originario de Edinburg, Texas, creció rodeado de música gracias a la banda de su tío Leonel Pulido, Los Cardenales de Leonel Pulido. A los 12 años comenzó a tocar la guitarra y, tres años después, se unió al grupo Los Hermanos Layton.

Tras graduarse en música por Pan American University, trabajó como maestro antes de dedicarse por completo a su carrera artística. Con su agrupación Los Clásicos, logró éxitos regionales como “Señorita Cantinera” y “Copa tras copa”.

En 1981 hizo historia al ganar el primer Tejano Music Award como Vocalista Masculino del Año y también como Intérprete Masculino del Año.

