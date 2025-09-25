LA PAZ, BCS.- La tarde de este jueves se registraron copiosas , Baja California Sur, que provocaron la interrupción del tránsito vehicular en diversos puntos del municipio, incluso de la zona turística, por las .

Las lluvias registradas provocaron escurrimientos e inundaciones en la capital del estado, donde se desplegó el operativo “Cruce Seguro” para alertar a la población y evitar percances.

En el centro histórico de La Paz y el malecón costero se inundaron calles y la avenida principal turística, por el agua que bajó desde las partes más altas de la ciudad desembocando en el mar.

Lee también

Turistas, comerciantes y residentes de la zona se resguardaron en sus hogares y comercios para esperar a que bajara el nivel del agua y poder salir del centro histórico. Algunos lograron captar en video la fuerza de la corriente y cómo empezó a mover incluso algunos vehículos estacionados.

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, confirmó que hasta pasadas las 17:00 -hora local- continúan el tránsito suspendido en algunas zonas de la ciudad, ante la corrida de arroyos por lo que pidió evitar circular en donde no es posible y hacerlo con precaución cuando los elementos de tránsito lo permitan.

Lee también

Añadió que hay escurrimientos en otras localidades del municipio, fuera de la capital, en la zona serrana y rural, por las copiosas lluvias de esta tarde.

Pidió a la población mantenerse alerta, pues el pronóstico advierte de la probabilidad que el resto de la tarde sigan las lluvias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Noticias según tus intereses