LA PAZ, BCS.- La tarde de este jueves se registraron copiosas precipitaciones en La Paz, Baja California Sur, que provocaron la interrupción del tránsito vehicular en diversos puntos del municipio, incluso de la zona turística, por las fuertes corrientes de agua.

Las lluvias registradas provocaron escurrimientos e inundaciones en la capital del estado, donde se desplegó el operativo “Cruce Seguro” para alertar a la población y evitar percances.

En el centro histórico de La Paz y el malecón costero se inundaron calles y la avenida principal turística, por el agua que bajó desde las partes más altas de la ciudad desembocando en el mar.

Turistas, comerciantes y residentes de la zona se resguardaron en sus hogares y comercios para esperar a que bajara el nivel del agua y poder salir del centro histórico. Algunos lograron captar en video la fuerza de la corriente y cómo empezó a mover incluso algunos vehículos estacionados.

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, confirmó que hasta pasadas las 17:00 -hora local- continúan el tránsito suspendido en algunas zonas de la ciudad, ante la corrida de arroyos por lo que pidió evitar circular en donde no es posible y hacerlo con precaución cuando los elementos de tránsito lo permitan.

Así las lluvias esta tarde en #LaPaz #BCS provocaron crecida de arroyos e inundaciones en centro histórico, malecón y localidades rurales. pic.twitter.com/FkGkDRsywK — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) September 26, 2025

Añadió que hay escurrimientos en otras localidades del municipio, fuera de la capital, en la zona serrana y rural, por las copiosas lluvias de esta tarde.

Pidió a la población mantenerse alerta, pues el pronóstico advierte de la probabilidad que el resto de la tarde sigan las lluvias.

