Pachuca.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tulancingo, Hidalgo, rescataron a un hombre que era arrastrado por la corriente de agua que dejaron las lluvias sobre el corredor vial San José de esa ciudad.

En un video que circula en redes sociales se observa cómo un hombre es arrastrado por la fuerte corriente; ante ello, agentes de seguridad pública actuaron de manera inmediata y lograron rescatar al joven identificado con las iniciales C.E.J., de 20 años de edad, quien fue puesto a salvo.

El hombre fue valorado por personal de Protección Civil, quienes constataron que no presentaba lesiones de consideración que pusieran en riesgo su vida. Posteriormente fue trasladado de manera segura a su domicilio.

Elementos de seguridad auxiliaron al hombre (02/08/2025). Foto: Especial

Lee también Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

La administración municipal de Tulancingo, a cargo de Lorena García Cázares, hizo un llamado a la ciudadanía para priorizar su seguridad en esta temporada de lluvias, además de informar que se mantendrán los recorridos permanentes de prevención y auxilio a la población.

También se dio a conocer que los distintos sistemas de Protección Civil en el estado se mantienen atentos ante las lluvias que se han registrado de manera constante desde el día de ayer. Un monitoreo especial se realiza en el río Tula en distintas zonas del afluente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr