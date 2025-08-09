LA PAZ, BCS., 9 de agosto.- Los desprendimientos nubosos de la Tormenta Tropical “Ivo”, que se localiza a 425 kilómetros al oeste -suroeste de Cabo San Lucas, dejaron este sábado copiosas precipitaciones en La Paz, Baja California Sur, que provocaron la corrida de arroyos, inundaciones y, en algunos casos, el aislamiento temporal de colonias, incluso un menor de edad que tuvo que ser rescatado cuando era arrastrado por una corriente.

Aunque el fenómeno mantiene desplazamiento hacia el oeste, a 11 kilómetros por hora, sin representar un riesgo directo para BCS, las lluvias derivadas de sus bandas nubosas marcaron el inicio de la temporada de lluvias en esta región desértica.

Entre los incidentes reportados esta tarde, asociadas a las lluvias, destacó el rescate de un menor que era arrastrado por la corriente en el arroyo a un costado de la colonia La Fuente. El momento fue captado en video por testigos, quienes registraron cómo elementos de la Policía Estatal lograron ponerlo a salvo.

Un menor fue rescatado cuando era arrastrado por el agua. (Foto: especial)

Operativos y afectaciones

Desde la tarde, corporaciones de seguridad y protección civil desplegaron operativos para vigilar cruces de arroyos y evitar el paso de peatones y automovilistas. En algunos puntos, la circulación permaneció detenida por más de dos horas hasta que disminuyó el caudal.

Varias colonias del sur de La Paz reportaron anegaciones en vialidades de acceso y en patios traseros de viviendas, solicitando apoyo a las autoridades municipales para el desagüe y limpieza.

Pronóstico y medidas preventivas

La Subsecretaría Estatal de Protección Civil informó que la tormenta se aleja gradualmente de la zona costera de BCS y se prevé que el domingo por la tarde o noche se degrade a una baja remanente, al entrar a aguas abiertas del Océano Pacífico.

No obstante, el pronóstico de precipitaciones para el resto de esta tarde se mantiene en la zona serrana del municipio de La Paz, Los Cabos, incluso en el municipio de Comondú, por lo que pidieron a la población extremar precauciones sobre todo al transitar, ante la posible corrida de arroyos.

Foto: especial

Primeras lluvias tras estrés hídrico

BCS presentó durante todo el año pasado una condición de estrés hídrico, ante la ausencia de lluvias de la temporada ciclónica, la época en que tradicionalmente llueve en esta zona desértica. No obstante, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) confirmó que fueron mínimas y ello llevó a agudizarse la condición de baja disponibilidad de agua, impactando al sector agrícola y ganadero.

Las lluvias de “Ivo” de este sábado son las primeras de la temporada, después de un largo periodo de sequía en la entidad, aunque al mismo tiempo han significado inundaciones en colonias que demandan apoyo de las autoridades.

