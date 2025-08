LA PAZ, BCS.- Habitantes y prestadores de servicios ecoturísticos de la Sierra de La Laguna -considerado el “oasis” de Baja California Sur, y la principal fuente de abastecimiento de agua para la entidad- se manifestaron y expresaron su preocupación por el cambio de propietarios en uno de los predios de la zona, lo que podría derivar en desarrollos turísticos que afecten esta Reserva de la Biosfera reconocida por la UNESCO.

Durante una protesta en el Congreso local este martes, informaron que desde hace varias semanas observaron el aterrizaje de helicópteros y la visita de personas en la zona de amortiguamiento que debe ser preservada y sin impactos mayores.

Porfirio Díaz, guía ecoturístico, declaró que preocupa que se pretendan construir cabañas o algún tipo de desarrollo en la zona protegida, dijo, y exigió a las autoridades de los tres niveles para que les aclaren el tipo de actividades que vendrán con el cambio de propietarios de uno de los terrenos.

Lee también Reportan detención de Luis García Villagrán, abogado defensor de migrantes en Chiapas; nosotros no fuimos, asegura FGR

“Supuestamente los terrenos que se vendieron están en la pura zona del valle de la Sierra de la Laguna, donde no se debe impactar y no se puede hacer ningún tipo de construcción, pero aquí han venido personas a decir que quieren hacer cabañas de retiro. Y queremos saber qué va a pasar, qué va a cambiar. Nos han dicho personas que llegaron que no quieren turismo “pobre”, que quieren puro turismo aéreo y eso nosotros creemos que es un doble impacto. Si no nos dejan ni usar unas cuatrimotos a nosotros”, sostuvo.

Declaró que preocupa que se pretendan construir cabañas o algún tipo de desarrollo en la zona protegida (05/08/2025). Foto: Especial

Exigen transparencia sobre actividades y uso de terrenos

Guillermo Trasviña Meza, líder de la organización Rescate de los Pueblos y Tradiciones y su Economía, demandó claridad por parte de las autoridades sobre las actividades que se permitirán ahora con el cambio de propietarios, y cuestionó que se haya permitido el aterrizaje de cuando menos una aeronave.

“Estamos preocupados por lo que está sucediendo en la Sierra de la Laguna, es nuestro “tinaco de agua” de los pueblos del sur del estado, de La Paz y de Los Cabos. Ahora se habla de que las tierras han sido vendidas y también nos preocupa tanto silencio de las autoridades y por qué autorizaron el aterrizaje de una aeronave”, expresó.

Lee también En Veracruz también es temporada de zopilotes, denuncia Rocío Nahle; el antiguo régimen se niega a morir, asegura

Junto a otros líderes de rancherías que se asientan en la Sierra y se encargan de hacer recorridos, actividades de senderismo y diversas actividades de bajo impacto en la región, exigieron a los diputados que les representen y apoyen la defensa de este sitio que en otros momentos ha sido también amenazado por compañías mineras canadienses que buscan asentarse en la zona.

El diputado Eduardo Van Wormer, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, salió a escuchar a los manifestantes (05/08/2025). Foto: Especial

Temen impactos en la reserva

Otra de las trabajadoras, Ángeles Villavicencio, declaró ser testigo durante su trabajo en la temporada 2024 y parte de este año en la Sierra de la Laguna, en actividades ecoturísticas que arribaron un grupo de personas en varias ocasiones a inspeccionar la zona de uno de los valles y que fueron frecuentes las visitas en aeronaves.

“No nos informaron nada. Nuestro temor es ver cómo va a impactar esto. Cómo se van aprovechar los predios y cómo va a impactar esto alrededor de la zona”, añadió.

Lee también Llegan a Tamaulipas equipos de la FGR para trabajar en investigación del crimen del delegado Ernesto Vázquez

Líder del Congreso promete revisar caso

El diputado Eduardo Van Wormer, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, salió a escuchar a los manifestantes, quienes se apostaron a las puertas del recinto legislativo, con pancartas y mantas exigiendo la protección de la Sierra de la Laguna.

Se comprometió a establecer una mesa de trabajo con autoridades de los tres niveles para informarse de la situación y sostuvo que no permitirán –dijo– “ningún abuso contra nuestros patrimonios naturales”.

Destacó que la Sierra de la Laguna es una de las áreas naturales más importantes para BCS por su aportación como fuente de abastecimiento de agua y debe ser prioridad de todos los sudcalifornianos y autoridades su defensa.

Lee también Vuelca tráiler cargado con cajas de aceite comestible en carretera de Oaxaca; se registran actos de rapiña

La dependencia confirmó que la Sierra de la Laguna provee en más del 65 por ciento de agua para la entidad (05/08/2025). Foto: Especial

Conanp confirma cambio de propietario; niega afectaciones

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en un comunicado sobre el tema, confirmó que en efecto hubo un cambio de propietarios en un predio denominado “Nuestra Señora del Rosario”, en la subzona de amortiguamiento y en la zona núcleo del área natural protegida; sin embargo, según expresó, “no comprometen su conservación”.

Expuso que la preservación del área queda resguardada conforme al decreto de creación desde 1994 y su programa de manejo vigente, que permite solamente actividades de bajo impacto: conservación, investigación, combate de incendios, rescate, mantenimiento de sitios arqueológicos y turismo de bajo impacto.

La dependencia confirmó que la Sierra de la Laguna provee en más del 65 por ciento de agua para la entidad, en esta región desértica.

Lee también Localizan con vida a la joven Sandra Yaretzi, desaparecida en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca

En varios momentos, comunidades de esta región han encabezado la defensa de la Reserva, ante la pretensión de compañías mineras de instalarse y las posibles afectaciones a la principal fuente de recarga de mantos freáticos en esta zona desértica.

La Sierra de la Laguna tiene una extensión de más de cien mil hectáreas, por sus servicios ambientales es protegida por la UNESCO que la destaca con el único bosque de pino encino en el desierto de BCS, con 154 especies de aves y 288 especies de plantas, con cañones y manantiales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov