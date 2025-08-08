Sinaloa.- En la ciudad de Mazatlán, las lluvias que han azotado con fuertes vientos, derivadas de los efectos de la tormenta tropical Ivo, provocaron inundaciones e incidentes como el caso de dos niñas arrastradas por la corriente de un canal pluvial y el rescate de la botarga, conocida como Criky Mouses que quedó atrapada en la zona Dorada.

Los incidentes no tuvieron consecuencias, en el caso de la botarga que es una parodia del personaje, Mickey Mouse, fue la Guardia Nacional que lo rescató al quedar atrapado en las inundaciones de la turística, del puerto.

Las fuertes lluvias que azotan a la ciudad de Mazatlán, derivado a los efectos de la tormenta tropical Ivo, generó una creciente en arroyos y canales pluviales, en uno de ellos que se ubica en el fraccionamiento Real del Valle, arrastró a dos niñas, las cuales lograron ser rescatadas por vecinos de la zona.

Fue a través de un video divulgado, en el que se escucha los gritos de un hombre que llama a una de las niñas para que intente salir de la corriente y luego se percata que son dos las menores que son arrastradas por la corriente, por lo que se une a otras personas para buscar como rescatarlas.

Las menores lograron ser sacadas sanas y salvas, por varias personas que se colocaron sobre el cauce de la corriente, como una especie de muro para contener su desplazamiento, sin que se conozca, si ambas son familiares.

Se desconoce si las menores jugaban en la calle, mientras caía una intensa lluvia o estas retornaban a sus hogares, cuando la fuerte corriente del canal pluvial en que cayeron las arrastró por un tramó muy largo, ante la desesperación de vecinos que intentaron ayudarlas a salir

Pese a que el Instituto de Protección Civil divulgó en redes sociales una alerta, sobre todo para los municipios del sur del estado sobre los pronósticos de fuertes lluvias con vientos de hasta 80 kilómetros y tormentas eléctricas, muchas personas, en la ciudad de Mazatlán, quedaron atrapadas en las calles y avenidas inundadas.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se abrió un albergue provisional, en el auditorio del Instituto Cultural de Mazatlán, para alojar a familias que tengan que ser evacuadas de sus hogares por inundaciones.

Los pronósticos meteorológicos, observaron un cielo nublado en casi todo el estado, con presencia de actividad eléctrica en los municipios de Choix, Badiraguato, San Ignacio, Escuinapa, Mazatlán y el Rosario.