Más Información
Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; "para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo", sugiere
SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp
Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo
Emiten orden internacional contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa; lo vinculan a Naasón Joaquín y la Luz del Mundo
Fuerzas federales y estatales pondrán en operación un regimiento y un destacamento en el municipio de Coyutla, norte de Veracruz, donde se han registrado hechos de violencia.
Se trata de un regimiento de la Guardia Nacional y un destacamento de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que busca garantizar la paz en la llamada Sierra del Totonacapan.
La gobernadora Rocío Nahle García dijo que se busca garantizar la tranquilidad de las familias veracruzanas en coordinación con los gobiernos federal y municipal.
Lee también Identifican a las cinco víctimas restantes del accidente carretero en carretera Mérida–Campeche
“Aquí no hay pacto con nadie. La gente queremos vivir en paz, somos gente de trabajo y desde Veracruz estamos decididos a combatir cualquier tipo de delincuencia”, advirtió.
En ese sentido, precisó que el Ayuntamiento de Coyutla donó el terreno donde se establecerá este nuevo regimiento, lo que permitirá una presencia estratégica de las fuerzas de seguridad en la región.
Además, reveló que Presidenta de la República autorizó el envío de más elementos de la Guardia Nacional a Veracruz.
Lee también Advierten acelerado encarecimiento de vivienda en Yucatán; precios superan el promedio nacional
En tanto, el Gobierno del Estado reforzará estas tareas con la entrega de nuevas patrullas para la vigilancia de caminos y carreteras en todo el territorio estatal.
“Este es un gobierno con Estado de Derecho, un gobierno donde no se hace tregua con nadie. Queremos vivir en paz y trabajamos todos los días para lograrlo”, afirmó.
En esa región se registró el asesinado de dos candidatos a la alcaldía y un ataque contra la vivienda del alcalde electo.
Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez, funcionarios y exservidores públicos
aov