Fuerzas federales y estatales pondrán en operación un regimiento y un destacamento en el municipio de Coyutla, norte de Veracruz, donde se han registrado hechos de violencia.

Se trata de un regimiento de la Guardia Nacional y un destacamento de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que busca garantizar la paz en la llamada Sierra del Totonacapan.

La gobernadora Rocío Nahle García dijo que se busca garantizar la tranquilidad de las familias veracruzanas en coordinación con los gobiernos federal y municipal.

Lee también Identifican a las cinco víctimas restantes del accidente carretero en carretera Mérida–Campeche

“Aquí no hay pacto con nadie. La gente queremos vivir en paz, somos gente de trabajo y desde Veracruz estamos decididos a combatir cualquier tipo de delincuencia”, advirtió.

En ese sentido, precisó que el Ayuntamiento de Coyutla donó el terreno donde se establecerá este nuevo regimiento, lo que permitirá una presencia estratégica de las fuerzas de seguridad en la región.

Además, reveló que Presidenta de la República autorizó el envío de más elementos de la Guardia Nacional a Veracruz.

Lee también Advierten acelerado encarecimiento de vivienda en Yucatán; precios superan el promedio nacional

En tanto, el Gobierno del Estado reforzará estas tareas con la entrega de nuevas patrullas para la vigilancia de caminos y carreteras en todo el territorio estatal.

“Este es un gobierno con Estado de Derecho, un gobierno donde no se hace tregua con nadie. Queremos vivir en paz y trabajamos todos los días para lograrlo”, afirmó.

En esa región se registró el asesinado de dos candidatos a la alcaldía y un ataque contra la vivienda del alcalde electo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov