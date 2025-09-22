La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que las Fuerzas Armadas continuarán a cargo de la operación y seguridad en puertos y aduanas del país, en coordinación con mandos civiles de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre si se mantendría esta administración bajo control militar.

“¿Mantener a las fuerzas armadas como administradoras de las aduanas?”, se le preguntó.

“Sí, ya lo había dicho. Bueno, el administrador es Rafael Marín, es un civil, es el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, la ANAM. Hay varios civiles que están en puestos directivos y de responsables de cada una de las aduanas. En el caso de tierra, son de retirados o en servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, y en el caso de Puertos, de la Secretaría de Marina”, respondió Sheinbaum.

Hace unas semanas, la presidenta envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con reformas a la Ley Aduanera, con el objetivo de combatir la evasión y la elusión fiscal, así como aumentar la recaudación federal “sin crear otras cargas fiscales a la ciudadanía”.

La discusión sobre el futuro de las aduanas se da además en medio de una investigación por huachicol fiscal, en la que se han detectado presuntos vínculos de elementos de la Secretaría de Marina con redes dedicadas a esta práctica ilícita.

Con esta confirmación, Sheinbaum refrenda el papel estratégico de las Fuerzas Armadas en áreas clave para la seguridad y la recaudación del país, mientras avanza la discusión legislativa sobre su iniciativa de reforma.

