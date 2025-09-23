Culiacán, Sin.- El área de atención a pacientes con heridas de bala en el Hospital IMSS-Bienestar, se instalarán cámaras de video vigilancia con monitoreo continuo y se digitalizará las identificaciones del personal seleccionado que serán los únicos en tener el acceso, como medidas preventivas ante los hechos de violencia que se han presentado en el nosocomio.

Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud del Estado, dijo que en atención a los llamados del personal de esta institución de mejorar las condiciones de seguridad, tras el reciente hecho en el que una mujer ingresó hasta el segundo piso con varias jeringas con diversas sustancias, las cuales intentó aplicárselas a un paciente herido de bala, se acordaron nuevas medidas.

Dio a conocer que dentro de los nuevos protocolos, sólo se va a tener una entrada de acceso a dicha área de atención médica, con un sistema biométrico para llevar un registro del ingreso del personal que exclusivamente será destinado a dicho espacio médico.

El Secretario de Salud del Estado manifestó que adicional a estas nuevas medidas, se contará con los dispositivos de seguridad de la Guardia Nacional y se expedirán nuevas identificaciones a todo el personal de este hospital, con un sistema sofisticado electrónico.

Comentó que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, analiza la posibilidad de que en el antiguo Hospital General de Culiacán, ubicado en la colonia Rosales, se habilite un espacio para atender en forma exclusiva a todos los pacientes que presenten heridas de bala, como parte de las nuevas medidas.

El hecho

La tarde del pasado 17 de septiembre, Sandra “N”, vestida con uniforme médico, con tres jeringas entre sus ropas, logró ingresar al hospital IMSS-Bienestar, subió al segundo piso, en donde, logró aplicar una inyección con una sustancia a un paciente herido de bala, otra enfermera la sorprendió y solicitó el apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

El personal de las fuerzas federales la detuvieron y consignaron ante las autoridades judiciales, la cual le abrieron una carpeta de investigación, ante este hecho, la enfermera que la detectó tuvo que presentarse a declarar, lo que fue interpretado por el personal del nosocomio que había sido retenida.

Ante este nuevo hecho, en virtud que a finales del pasado mes de agosto, un paciente recién ingresado con lesiones de armas de fuego fue rematado a balazos por desconocidos que lograron huir, por lo que los empleados de la institución demandaron que sea personal militar el que atienda a este tipo de pacientes.

En virtud que el hospital IMSS-Bienestar de Culiacán fue seleccionado para ser la única institución que puede recibir personas heridas de bala, por lo que el personal, protesto ante el riesgo que ello implica, por lo que plantearon que sean médicos militares, los que estén a cargo de esta tarea, ante el reciente intento de un nuevo homicidio de un paciente en recuperación

