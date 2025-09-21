Chilpancingo.- Por lo menos durante unas cinco horas el hospital general Raymundo Abarca Alarcón IMSS-Bienestar de Chilpancingo se quedó sin energía eléctrica.

De acuerdo a denuncias anónimas de trabajadores del hospital, alrededor de las 2:30 de la tarde de este domingo ocurrió una falla en la energía eléctrica y la planta de luz no se activó.

En redes sociales circularon fotografías y videos donde se observa distintos pasillos del hospital sin luz. En un video se ve cómo enfermeras se alumbran con celulares y pacientes en cuartos oscuros.

Lee también Enfrentamiento armado entre civiles y autoridades deja cuatro muertos en Jalisco

Durante el apagón en el hospital, médicos y enfermeras atendieron a los pacientes con lo que tenían a la mano. Los trabajadores pidieron auxilio para resguardar el banco de sangre y de leche materna que requiere refrigeración, así como bebés en incubadoras y pacientes intubados.

En esas horas pacientes que requerían cirugías y hemodiálisis se quedaron sin ese servicio.

De manera extraoficial se supo que sangre como plaquetas fueron trasladadas a otros hospitales para su conservación.

IMSS-Bienestar de Chilpancingo se queda sin electricidad por cinco horas (21/09/2025). Foto: Especial

Lee también Incendian patrullas y atacan cuatro instalaciones de la fiscalía local en Tijuana y Ensenada

Las denuncias de los trabajadores afirman que la planta de luz no se activó porque no tenía diésel y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no respondió de inmediato el auxilio.

A las 8:30 de la noche, la Secretaría de Salud de Guerrero informó que el hospital ya estaba operando con normalidad.

“Como medida preventiva, se garantizó en todo momento la preservación de las unidades de sangre y la leche materna del Banco de Leche, reforzando su disponibilidad para la atención hospitalaria”, dice el comunicado.

La secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, aseguró que no fue necesaria realizar traslados de pacientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov