Chilpancingo.— La tarde del jueves 21 de agosto, Laura, de 14 años, en compañía de su familia, fue a comprar su pastel de cumpleaños, lo que terminó en una tragedia.

Ese día, junto a su padre, su hermana y otra mujer salieron de su casa, en la comunidad de Yozondacua El Nuevo, en el municipio de Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero rumbo a la cabecera municipal.

Ahí compraron el pastel y decidieron regresar, ya había oscurecido. En el camino se dieron cuenta de que una camioneta comenzó a seguirlos. Luego los alcanzó. Cerca de Barranca de la Palma, el papá se dio cuenta de que el vehículo quería cerrarles el paso. Aceleró y logró escabullirse.

En ese momento comenzaron a dispararles. Las balas alcanzaron a las dos mujeres, una de 26 años y la otra de 21. El papá y Laura quedaron heridos.

El padre siguió manejando como pudo hasta llegar a la comunidad, desde ahí regresaron a Laura al hospital de Cochoapa El Grande; nada pudieron hacer ahí, al día siguiente la trasladaron al hospital regional IMSS-Bienestar, en el municipio de Tlapa, a casi cuatro horas de camino.

El viernes 22, Laura fue recibida en el hospital, ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una visita muy rápida y discreta a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. A la Mandataria federal la recibieron con sonrisas, según muestran las fotografías difundidas.

Sheinbaum a lo mejor no se enteró —y tal vez nadie le informó— que ahí estaba Laura, herida por una bala. Esta historia la documentó el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El organismo también documentó que a las 7:00 horas del viernes, cuando internaron a Laura en el área de Pediatría, estaba otra niña con diagnóstico de hepatitis tipo A y con anemia grado III.

El médico ordenó que le realizaran los estudios de VIH, VDRL y PSA, así como la aplicación de albúmina humana a 20%.

“La familia confió en que el mismo hospital le realizarían los estudios y que le dotarían del medicamento. No fue así, les indicaron que tenían que comprar la albúmina y que vieran en qué laboratorio les podían hacer los estudios”, explicó el centro de Tlachinollan.

Unas seis horas después de la revisión médica a la niña, llegó la Presidenta en helicóptero a supervisar que el hospital estuviera funcionando con todos los servicios.

“Anunció en sus redes sociales que había recorrido las instalaciones, pero no sabemos si verificó o que haya tenido información de que no está funcionando el laboratorio y que tampoco está surtida la farmacia de medicamentos”, dijo el organismo defensor de derechos.

De acuerdo con Tlachinollan, hasta el domingo una de las menores seguía sin ser atendida. A los familiares les informaron que sería trasladada a otro hospital porque requiere otro nivel de cuidados.

“Es grave que un hospital que al final no se construyó de tercer nivel (como prometió el expresidente Andrés Manuel López Obrador), aún se carezca de los servicios básicos de laboratorio y de medicamentos”, denunció Tlachinollan.

Señaló entonces que, “de acuerdo con la información oficial, el nuevo hospital de IMSS-Bienestar beneficiará a 400 mil personas de la Montaña, con una inversión histórica de 2 mil 400 millones de pesos en infraestructura y 650 millones en equipamiento.

Lo real es que para los pacientes, que en su mayoría vienen de las comunidades indígenas, tienen que acudir a laboratorios privados y a las farmacias de los emporios farmacéuticos desembolsando dinero que consiguen prestado”.

Reconocen falta de especialistas

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el nuevo hospital de Tlapa no cuenta con médicos especialistas.

“En el [hospital] de Tlapa que estuve ahora, en La Montaña de Guerrero, el fin de semana, el problema que tiene es que se requieren médicos especialistas que aún no se han podido contratar para irse a esa zona, vamos a revisar qué está pasando”, expresó la Mandataria durante su conferencia de prensa.