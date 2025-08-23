Aseguran 601 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero; hay cuatro detenidos

La Marina Armada incautó 601 kilogramos más de cocaína frente a las costas de Guerrero, con lo que suman 1.5 toneladas de esta droga aseguradas en dicha entidad en una semana.

Al realizar recorridos de vigilancia marítima y aérea, personal naval detectó una embarcación menor con cuatro tripulantes a bordo, que transportaban 20 bultos tipo costalillas, donde se hallaron 600 paquetes confeccionados en plástico negro que dieron un peso aproximado de 601 kilos de cocaína.

Durante le operación se detuvo a los cuatro tripulantes de la embarcación, quienes junto con la droga asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, para integrar la carpeta de investigación del caso y determinar su situación jurídica, reportó este sábado la Secretaría de Marina (Semar).

Ayer la Semar reportó el aseguramiento de 900 kilogramos de cocaína al suroeste del Puerto de Acapulco, Guerrero.

La dependencia al mando del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles destacó que esta última operación representa una afectación económica a los grupos delictivos de 139 millones de pesos y se evitó que alrededor de 1.2 millones de dosis llegaran a manos de jóvenes.

Asimismo, destacó que con este caso suman 47 toneladas de droga asegurada en la mar, en lo que lo que va de la presente administración.

