Más Información

La extorsión no cesa en Edomex, pese a operativo

La extorsión no cesa en Edomex, pese a operativo

Leche del Bienestar, con fuerte subsidio para llegar a los pobres

Leche del Bienestar, con fuerte subsidio para llegar a los pobres

Ángel Cabrera sustituye a Jesús de la Fuente en la Comisión Nacional Bancaria; supervisará prevención de lavado de dinero

Ángel Cabrera sustituye a Jesús de la Fuente en la Comisión Nacional Bancaria; supervisará prevención de lavado de dinero

Muere mujer estadounidense tras cirugía estética en Tamaulipas; Fiscalía inicia investigación

Muere mujer estadounidense tras cirugía estética en Tamaulipas; Fiscalía inicia investigación

Kylie Minogue desata la euforia reprimida de varias décadas; se presentó en el Palacio de los Deportes

Kylie Minogue desata la euforia reprimida de varias décadas; se presentó en el Palacio de los Deportes

“Nos da miedo que EU nos vaya a quitar la visa”; juarenses denuncian incertidumbre

“Nos da miedo que EU nos vaya a quitar la visa”; juarenses denuncian incertidumbre

Para este sábado 23 de agosto, el informó que continuarán las lluvias en diversos estados.

Esto debido a el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica en el noroeste del país que ocasionará muy fuertes en Nayarit, así como puntuales fuertes en Sinaloa, lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Baja California

Asimismo, una vaguada en altura del noreste y norte del país provocará lluvias puntuales intensas en Tamaulipas; puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas y Durango; y puntuales fuertes en Coahuila.

Lee también

Un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico y el golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes; así como lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México e Hidalgo.

Por otra parte, la onda tropical num.24 y el flujo de aire húmedo originará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Clima Valle de México

Para el , se prevé un cielo nublado durante la mañana, acompañada de bancos de niebla en el norte del Estado de México y con temperaturas mínimas menores a 5° C en zonas montañosas.

Lee también

Para la tarde se espera un ambiente templado a cálido; cielo nublado y probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Estado de México y puntuales fuertes en Ciudad de México, acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo

La temperatura mínima en Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 18 a 20 °C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses