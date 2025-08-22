Estamos enviando más seguridad a Acapulco, afirma Sheinbaum; da banderazo a "Senderos de Paz"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que a Acapulco se está enviando más seguridad, además que se brinda apoyo a la alcaldesa Abelina López y a la gobernadora Evelyn Salgado.

Durante el banderazo de obras para los Senderos de Paz, como parte del programa Acapulco se Transforma Contigo, Sheinbaum Pardo señaló que el puerto “ha vivido muchísimas cosas” como las afectaciones por los recientes huracanes Otis y John.

“Se está apoyando para ayudar a Acapulco, también estamos enviando más seguridad, también para la seguridad de Acapulco”, declaró.

Durante el evento, la Presidenta le cambió el nombre a los Senderos de Paz de Acapulco por “Senderos para Mujeres Libres y Seguras” porque “es tiempo de mujeres”.

Recordó que el programa Acapulco se Transforma Contigo consiste en hacer una rehabilitación integral del sistema de agua potable y otras obras en beneficio de las personas acapulqueñas: “Cualquier lluvia fuerte o cualquier situación, ni modo que volvamos a empezar, entonces estamos rehabilitando todo”.

Sebastián Ramírez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), destacó la rehabilitación de Acapulco, así como de la Costera, desde el Parque Papagayo hasta la Base Naval.

Mencionó que los Senderos incluyen seguridad y visibilidad en distintos puntos de Acapulco.

“Creemos que es por el bienestar de Acapulco”, dijo el director de Fonatur al ofrecer una disculpa “por los inconvenientes”.

nro/bmc