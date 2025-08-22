Las instalaciones del 12 batallón de la Guardia Nacional fueron inauguradas por el gobernador de Tamaulipas Américo Villlarreal, esto, en busca de reforzar la presencia de la corporación y brindar mayor seguridad a los tamaulipecos.

Durante la ceremonia de inauguración, el mandatario estatal reconoció el esfuerzo y la contribución de esta corporación e informó que desde Tamaulipas seguirá haciendo su parte para contribuir a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el general Ignacio Murillo Rodríguez, coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Golfo, aseguró que estos nuevos espacios permitirán a los elementos de la Guardia Nacional desempeñar cabalmente sus funciones operativas, administrativas y de adiestramiento y, al mismo tiempo, fortalecerán los vínculos de proximidad con la sociedad, contribuyendo a la construcción de comunidades más seguras.

Américo Villlarreal inaugura instalaciones del 12 batallón de la Guardia Nacional en Tamaulipas (22/08/2025). Foto: Especial

Las instalaciones constan de edificios para tres compañías y una unidad habitacional. Posterior a la inauguración, el gobernador y los mandos de la Guardia Nacional recorrieron el nuevo complejo que incluye, entre otros espacios, oficina de comandancia y área administrativa, asta bandera de 25 metros, alojamientos masculinos y femeninos, sala de academias, comedor para 400 personas, helipuerto, stand de tiro y cuarto de máquinas, además de cinco edificios de vivienda de tres niveles y estacionamientos con 107 cajones.

En este evento estuvieron presentes también Jesús Adolfo Amparán Hernández, coordinador de la Guardia Nacional en Tamaulipas; Milton Carlos Pantaleón Rocha, comandante del 12º Batallón de Guardia Nacional; y Julio César Téllez López, comandante del 25º Regimiento de Caballería.

Así como Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas; Ramiro Cortés Barrera, presidente municipal de Miguel Alemán; y las alcaldesas de Camargo, Ernestina Perales Ortiz; de Nueva Ciudad Guerrero, Laura Peña Martínez; y Nataly García, de Gustavo Díaz Ordaz.

