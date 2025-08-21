Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció su Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025, con el cual se invertirán más de 436 millones de pesos en proyectos que aumentarán 80 megavoltios amperio (MVA) a la capacidad eléctrica del estado.

El programa se implementará en 18 municipios y busca mejorar la infraestructura energética, informó la CFE durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, presidida por el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena).

Tamaulipas amplía y moderniza subestaciones

El plan contempla la ampliación de tres subestaciones en Tampico, Reynosa y Nuevo Laredo, con una inversión de 265.46 millones de pesos, además de la modernización de redes de distribución mediante 71 proyectos en 18 municipios, para lo cual se destinarán 81.73 millones de pesos.

Adicionalmente, la CFE llevará a cabo el programa Justicia Energética, con 117 obras en 22 municipios de Tamaulipas, que implican una inversión de 89.26 millones de pesos.

Impulso al liderazgo energético de Tamaulipas

Durante la reunión, el gobernador Villarreal Anaya destacó que Tamaulipas se mantiene como uno de los estados referentes a nivel nacional en generación de energía. Subrayó que las inversiones fortalecerán la infraestructura eléctrica y las líneas de transmisión, consolidando el potencial energético del estado.

A la junta asistieron directivos de la CFE encabezados por Ernesto Haro García, gerente de la División de Distribución Golfo-Centro; Carlos Alberto Legorreta, subgerente de Distribución; y Loth Mendiola Ramírez, superintendente de la zona Victoria.

También estuvieron presentes el general de brigada E.M. Enrique García Jaramillo, comandante de la 48/a. Zona Militar; el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, y el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez.

Con estos proyectos, la CFE busca garantizar mayor confiabilidad en el suministro eléctrico, mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias y consolidar a Tamaulipas como un estado líder en infraestructura energética en México.

rmlgv