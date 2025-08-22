Luego que ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) decidiera dar carpetazo al caso de la entrega de dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel LópezObrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar al respecto y solo le limitó a señalar que los consejeros del órgano electoral "hicieron su decisión, nada que opinar".

"Su opinión sobre esta decisión del INE de exonerar a Pío Lopez Obrador sobre el asunto de sobres amarillos", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Pues hicieron su decisión, Nada que opinar", respondió.

La Mandataria federal llamó a que se fiscalice la entrega de dinero en efectivo en campañas, y señaló que para eso están las instituciones electorales, como el INE, el cual, indicó, tiene una gran cantidad de personas que se dedican a esto.

Indicó que Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, podría revisar la forma en que se pueda mejorar el rastreo del uso de recursos en efectivo en las campañas electorales.

"¿Considera que la Reforma Elector que se va a discutir podrían dársele más armas o más dientes al INE para que tenga una mayor capacidad de fiscalización de los recursos, sobre todo efectivo que circulan en las campañas?", se le insistió.

"Yo pienso que lo que tenemos que garantizar es que el pueblo elija, ese el fondo. Que se haga la fiscalización. Eso tiene que hacer, y para eso están las instituciones, y el INE tiene cantidad de personas que se dedican a fiscalizar las campañas.

"En algunos casos resolvieron, como en el caso de Guerrero y de Michoacán en el 2021, completamente contrario a lo que se había resuelto históricamente para afectar políticamente con esa intención. Lo que queremos es que haya instituciones que cumplan sus funciones, candidatos que sean representantes del pueblo, y que la elección sea realmente, que no haya ningún fraude ya en nuestro país, jamás".

"¿Y cómo podría mejorarse el rastreo del uso de recurso en efectivo?", se le insistió en Palacio Nacional.

"Pues ya que lo defina Pablo (Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral) con su equipo", dijo.

