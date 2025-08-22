La oposición en el Senado de la República calificó de lamentable despropósito la decisión del Consejo General del INE de exonerar a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al no encontrar evidencia de que el dinero que recibió en efectivo por parte de David León se utilizó para la campaña electoral de 2018.

“A pesar del video donde se observa a López Obrador, en un restaurante, recibiendo fajos de dinero en efectivo por parte del entonces titular de Protección Civil de Chiapas, que era gobernado por Manuel Velasco, obviamente con fines electorales, el INE decidió no hacerle ni pío al hermano del expresidente ni a Morena”, dijo el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve.

“Yo creo que sienta un mal precedente en el nuevo INE al servicio de la 4T y de Morena, donde se normalizan los sobres repletos de dinero de dudosa procedencia y los acordeones para ganar elecciones. Las evidencias eran claras para sancionar a Pío, videograbado por el propio David León, y los consejeros no vieron pruebas suficientes”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Indicó que este es un pésimo precedente de cara a la discusión de la reforma electoral “a modo” que diseña Pablo Gómez, “el gran beneficiario de las plurinominales, quien ha vivido décadas del erario”, porque es evidente que, como en el caso de Pío, solamente se buscará un INE a modo para garantizar triunfos electorales por encima de la ley para Morena y sus aliados.

Por su parte, el senador del PAN Mario Vázquez lamentó la exoneración de Pío López Obrador a pesar de que “lo agarraron y grabaron con las manos en la masa, con sobres y fajos de billetes, obviamente para campañas. Ni el INE ni ninguna otra autoridad se atrevió a investigar el origen de los recursos a pesar de las pistas claras que existen.

“Lo que nos demuestra el INE es que ya está al servicio del actual régimen, es un INE capturado, protegiendo a los poderosos de la 4T y de Morena, protegiendo a los suyos y resolviendo a favor de los intereses del gobierno, lo cual es muy grave porque es la antesala de la reforma electoral a modo que se prepara desde Palacio Nacional”, aseveró el legislador panista.