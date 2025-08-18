Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Más Información

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cabeza de la , , habló acerca de dicha iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

A lo largo de la emisión del programa de televisión Chamuco TV, conducido por los caricaturistas Rafael Barajas "El Fisgón", Hernández y Rapé, y emitido a través de Canal 22, Gómez comentó que esta comisión no busca imponer la reforma, más bien elaborar un borrador con el fin de mostrárselo a Sheinbaum.

"Nosotros no pretendemos imponer una reforma. La comisión (Integrada por Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy, Jesús Ramírez Cuevas, Arturo Zaldívar, José Merino y Lázaro Cárdenas Batel) va a hacer una propuesta, la cual se le presentará a la presidenta, que cuenta con la facultad constitucional de checarla y enviarla a las Cámaras de Diputados y Senadores".

Para su redacción, la cual abarca la eliminación de las diputaciones plurinominales, el recorte del presupuesto de los partidos políticos, entre otros aspectos, explicó que dicha comisión considerará diferentes puntos de vista.

"Se están creando dos grandes corrientes: Los que no quieren cambios y los que consideran que es momento de que el país se planteé un sistema político-electoral mucho más evolucionado, un sistema de partidos más auténtico, un sistema que refleje los grandes cambios de participación popular y de consciencia política", desglosó.

A pregunta expresa del monero Hernández, aunado a lo dicho anteriormente, adelantó que van a llevar a cabo audiencias, no nada más en la Ciudad de México (CDMX), más bien en todos los Estados del país. "Que se anoten, a algunas personas las vamos a invitar, sobre todo a las que tienen experiencia".

De acuerdo con el exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la próxima semana se abrirá una página de internet con la finalidad de compartir la convocatoria de participación ciudadana.

