Tras una investigación de cinco años, el Consejo General del INE determinó que no hay rastro bancario ni registros que permitan identificar la ruta del dinero en efectivo recibido por Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de parte de David León, ni que haya sido usado en beneficio de Morena entre 2015 y 2018.

“De los medios probatorios obtenidos no existe un vínculo que permita tener un nexo causal entre la verdad conocida [supuestas aportaciones en efectivo recibidas por Pío Lorenzo López Obrador de David Eduardo León Romero para beneficio del partido Morena en el periodo de 2015 a 2018] y la verdad buscada [financiamiento paralelo]; por tal motivo, esta autoridad determina que al no tener certeza de la existencia respecto de las aportaciones en efectivo no se acredita un posible financiamiento paralelo en beneficio de las personas denunciadas”, señala el proyecto.

En 2020, el periodista Carlos Loret de Mola reveló dos videos en los que se observa a Pío López recibir fajos de billetes por parte de David León, quien se desempeñaba como asesor del gobierno de Chiapas.

David León Romero llegó al gobierno de López Obrador en 2018 como coordinador nacional de Protección Civil, cargo que ocupó hasta 2020, cuando sería designado responsable de la empresa encargada de la distribución de medicinas. Sin embargo, tras el escándalo de los videos el nombramiento nunca se concretó y a partir de ese año se alejó de la política.

“Aquí te traigo uno... para el arranque”, dijo David León en el primer video.

“No, pero yo no voy a mandarlos a buscar mañana, yo los voy a mandar buscar a partir del martes, el martes me los echas todos”, respondió Pío López Obrador.

“Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí. Y te voy a tener también la fecha para que ellos vengan. Ellos ahorita van a recoger un millón, te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón y terminamos”, añadió León.

David León afirmó en el video que el objetivo era apoyar “el proyecto del 18”.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey, sostuvo que la Unidad Técnica de Fiscalización verificó la trazabilidad financiera en montos bancarios, contables y fiscales; analizó documentación, soporte y registros contables, incluso consideró peritajes técnicos al material audiovisual, pero no se obtuvo el grado suficiente para acreditar la conducta denunciada.

“No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado”, reconoció.

Señaló que requirieron información a la Unidad de Inteligencia Financiera, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Morena y empresas vinculadas con David León, así como a los involucrados, aunque no todos respondieron, como el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, “lo cual representó un obstáculo importante para profundizar en ciertas líneas de investigación”.

El consejero Jaime Rivera reconoció que “hay casos donde la realidad empírica no coincide con la realidad jurídica”, como este, en que pese a las diligencias no se pudo comprobar lo observado en los videos.

También señaló a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel), ya que a pesar de tener más facultades de investigación que el INE determinó no ejercer acción penal en 2022 al argumentar que los videos fueron alterados.

La consejera Dania Ravel apuntó que las únicas pruebas que tienen son dos videos, que fueron desvirtuados por la Fisel, aunado a la falta de respuesta de diversas autoridades.

Ernesto Prieto, representante de Morena, defendió la decisión al afirmar que no se trata de un fallo político, sino de una resolución plenamente jurídica que se sustenta en la presunción de inocencia.

“No significa ignorar el escrutinio público ni restar importancia a las dudas legítimas que en su momento se generaron. Significa, más bien, honrar nuestra obligación institucional de no convertir la sospecha en condena ni el debate mediático en sentencia”, aseveró.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, señaló que el video evidencia un esquema de aportaciones indebidas, de origen dudoso, sin comprobación ni transparencia, con fines electorales.

“En palabras del propio David León, se trataba de un esquema mensual de aportaciones, documentada incluso en una libreta que le llamaban La Biblia, que financia esta oscura actividad del partido político Morena. Violó la ley, ocultó los ingresos y traicionó la confianza de la ciudadanía”, acusó.