Estos son los 26 perfiles finalistas para liderar la Comisión Nacional de Búsqueda; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum

La anunció este jueves la lista de 26 personas que cumplieron con los requisitos formales para continuar en el proceso de selección para convertirse en el próximo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ().

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, explicó que los perfiles fueron propuestos por colectivos de familias, especialistas y organizaciones de la sociedad civil como parte de la iniciada el pasado 8 de agosto.

En total se recibieron 76 postulaciones, de las cuales 33 aceptaron ser consideradas, pero tras la revisión solo 26 avanzaron a la siguiente fase.

De acuerdo con el calendario oficial, detallado por en conferencia de prensa, entre el 28 y el 30 de agosto se recibirán comentarios de colectivos y organizaciones en un micrositio habilitado por Segob para evaluar a los perfiles.

Posteriormente, del 31 de agosto al 9 de septiembre, se realizarán entrevistas y evaluaciones de idoneidad.

El 10 de septiembre, la Secretaría de Gobernación entregará a la presidenta Claudia Sheinbaum los perfiles más idóneos para que designe a la nueva persona titular de la CNB.

Medina Padilla informó que los 27 perfiles que cubrieron con los requisitos que establece la convocatoria y se registraron en tiempo son:

  1. Alan Eduardo Herrera Valadez
  2. Ana Bertha Vázquez Reyna
  3. Arturo Saúl Vargas Rivas
  4. Carlos Treviño Vives
  5. Claudia Téllez Bonilla
  6. Diana Laura Cano Tapia
  7. Everardo Noe Ramírez García
  8. Gonzalo Morales Hernández
  9. Hermilo de Jesús Lares Contreras
  10. Janeth Martínez Mondragón
  11. Javier Ignacio Díaz Ballesteros
  12. José Luis González Olavarria
  13. José Manuel Guzmán Amador
  14. Juan Enrique Rivera Reyes
  15. Leobardo Aguilar Orihuela
  16. Leonardo René Trujillo Díaz
  17. Lizbeth Eugenia Rosas Montero
  18. Luis Javier Cervantes Gómez
  19. María del Carmen Carabarin Trujillo
  20. María Mercedes Pascual Guzmán
  21. Marisol Berenice Salgado Ambrosio
  22. Martha Lidia Pérez Gumercindo
  23. Osvaldo Antonio Chávez Wiarco
  24. Raúl Alberto Molina Pereira
  25. Sonia Perea Trejo
  26. Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez

Medina Padilla informó que las entrevistas estarán disponibles en el micrositio de la Segob con el objetivo de transparentar el procedimiento.

