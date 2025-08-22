Estos son los 26 perfiles finalistas para liderar la Comisión Nacional de Búsqueda; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum

La Secretaría de Gobernación anunció este jueves la lista de 26 personas que cumplieron con los requisitos formales para continuar en el proceso de selección para convertirse en el próximo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, explicó que los perfiles fueron propuestos por colectivos de familias, especialistas y organizaciones de la sociedad civil como parte de la consulta pública iniciada el pasado 8 de agosto.

En total se recibieron 76 postulaciones, de las cuales 33 aceptaron ser consideradas, pero tras la revisión solo 26 avanzaron a la siguiente fase.

De acuerdo con el calendario oficial, detallado por Rosa Icela Rodríguez en conferencia de prensa, entre el 28 y el 30 de agosto se recibirán comentarios de colectivos y organizaciones en un micrositio habilitado por Segob para evaluar a los perfiles.

Posteriormente, del 31 de agosto al 9 de septiembre, se realizarán entrevistas y evaluaciones de idoneidad.

El 10 de septiembre, la Secretaría de Gobernación entregará a la presidenta Claudia Sheinbaum los perfiles más idóneos para que designe a la nueva persona titular de la CNB.

Medina Padilla informó que los 27 perfiles que cubrieron con los requisitos que establece la convocatoria y se registraron en tiempo son:

Alan Eduardo Herrera Valadez Ana Bertha Vázquez Reyna Arturo Saúl Vargas Rivas Carlos Treviño Vives Claudia Téllez Bonilla Diana Laura Cano Tapia Everardo Noe Ramírez García Gonzalo Morales Hernández Hermilo de Jesús Lares Contreras Janeth Martínez Mondragón Javier Ignacio Díaz Ballesteros José Luis González Olavarria José Manuel Guzmán Amador Juan Enrique Rivera Reyes Leobardo Aguilar Orihuela Leonardo René Trujillo Díaz Lizbeth Eugenia Rosas Montero Luis Javier Cervantes Gómez María del Carmen Carabarin Trujillo María Mercedes Pascual Guzmán Marisol Berenice Salgado Ambrosio Martha Lidia Pérez Gumercindo Osvaldo Antonio Chávez Wiarco Raúl Alberto Molina Pereira Sonia Perea Trejo Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez

Medina Padilla informó que las entrevistas estarán disponibles en el micrositio de la Segob con el objetivo de transparentar el procedimiento.

