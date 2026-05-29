La jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que la intervención que se realiza en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México no sólo es superficial o estética, pues afirmó que se invierten “muchísimos recursos” para mejorar el funcionamiento de este medio de transporte.

Al presentar una nueva plataforma con la que se transparentarán los 23 mil millones de pesos que ha ejercido el Gobierno de la CDMX en obras en el contexto del Mundial 2026, la mandataria aseguró que “por primera vez” se invierte en cambiar las estaciones, aunque lamentó que haya molestias entre los usuarios debido a estos trabajos.

“Pareciera que lo que se ve son las estaciones, pues no, allí en la plataforma podrán conocer de qué manera estamos invirtiendo en el mantenimiento y por lo tanto con esta plataforma dejamos claro que la intervención en el Metro no sólo es superficial o estética. Por primera vez se invierte en cambiar las estaciones, que va a disfrutar la gente, que lamentablemente ahorita hay molestias por las obras, pero después todos las vamos a disfrutar”, dijo.

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Aspectos de las remodelaciones en la línea dos del sistema colectivo metro a días de entregarse (21 de mayo de 2026). Foto: Fernanda Rojas/El UNIVERSAL

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina, respondió a críticas que han circulado por las obras que están en curso en algunas estaciones del STC.

“Se dice que sólo estamos destinando a obras en el Metro para la imagen, y no es así”, puntualizó, al señalar que la inversión a este medio de transporte asciende a 2 mil 400 millones de pesos, de los cuales, mil 600 son para mantenimiento.

“Es decir, inversión en tramos completos de vías, para que los trenes puedan circular de manera más segura y rápida. Significa también, modernización del sistema eléctrico, así como también inversión en cambiar ruedas y material rodante y la mejora de los propios trenes, lo que impactará para mejorar el servicio”, dijo.

Puntualizó que son 833 millones de pesos lo que se ha invertido para la renovación de 20 estaciones del Metro, que incluye sustitución de escaleras eléctricas, nuevos torniquetes, señalización, nuevo mobiliario y mejores sistemas de información; además de cambios en las estaciones “para que sean de manera más amigable y moderna”.

Clara Brugada puntualizó que son 833 millones de pesos lo que se ha invertido para la renovación de 20 estaciones del Metro. Foto: Santiago Cadena/El Universal

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Asimismo, recordó que tras el Mundial se hará una intervención “sin precedentes” en la línea 3 del Metro.

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