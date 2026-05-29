Donald Trump sólo suscribirá un acuerdo de paz con Irán que cumpla con sus condiciones, dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, tras la reunión del mandatario estadounidense con sus asesores para discutir un posible trato.

La reunión en la Sala de Situación duró aproximadamente dos horas. "El presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas", dijo el funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

"Irán nunca puede poseer un arma nuclear", añadió.

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gs