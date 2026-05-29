Si recién compraste manzanas y quieres preparar un snack o postre diferente a lo de siempre, la pizzeta de manzana con quesos es una buena opción; su combinación de sabores dulces y salados la convierte en una alternativa para disfrutar en casa.

Además de ser una receta sencilla, también sobresale por ser versátil, ya que puedes adaptar los quesos o agregar ingredientes para darle un toque más especial.

La mezcla entre la textura de la base, el sabor fresco de la manzana y la textura del queso crea una combinación ideal para quienes buscan probar algo distinto y sin complicarse en la cocina.

Esta preparación también puede servirse como desayuno, colación o como una cena ligera. Aquí te damos los ingredientes y el paso a paso para prepararla.

Las pizzetas pueden ser dulces, saladas o mixtas. Foto: Pexels

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¿Cómo hacer la pizzeta de manzana con quesos?

Preparar esta pizzeta de manzana con quesos no requiere ingredientes difíciles de conseguir, ya que la mayoría pueden encontrarse en cualquier supermercado.

Además, su elaboración es sencilla y rápida, por lo que se convertirá en el snack favorito para ti y de las personas con las que lo compartas, ya que rinde cuatro porciones.

Ingredientes

4 piezas grandes de pan pita

4 manzanas Gala medianas

2 dientes de ajo finamente picados

180 g de queso de cabra

1 taza de queso ricotta

200 g de queso mozzarella rallado

2 cucharadas de romero fresco finamente picado

1 taza de nueces troceadas

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Hojuelas de chile seco al gusto

Procedimiento

Barniza cada pieza de pan pita con aceite de oliva y agrega sal y pimienta al gusto.

Mezcla el queso de cabra con el queso ricotta hasta integrar bien ambos ingredientes y añade un poco de sal y pimienta.

Rebana las manzanas en láminas delgadas y saltéalas en un sartén con un poco de aceite de oliva, el ajo finamente picado y el romero fresco.

Cocina durante unos minutos hasta que las manzanas se suavicen ligeramente.

Unta la mezcla de quesos sobre cada pan pita y distribuye encima las rebanadas de manzana.

Después, espolvorea el queso mozzarella rallado.

Gratina en el horno o en el sartén durante unos minutos hasta que el queso se derrita y tome un ligero color dorado.

Al servir, agrega hojas frescas de romero y las nueces troceadas.

Si lo deseas, acompaña con hojuelas de chile seco para darle un toque picante.

Pizzeta de manzana. Foto: Manzanas de Washington

Preparar esta pizzeta de manzana con quesos toma entre 25 y 35 minutos, tiempo en el que se incluyen la preparación de los ingredientes, el salteado de las manzanas y el gratinado del queso.

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