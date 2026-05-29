Reynosa, Tamaulipas.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada arribaron a Reynosa, Tamaulipas, como parte de los operativos que implementa el Gobierno Federal para garantizar la seguridad en las fronteras tamaulipecas.

El convoy, conformado por 20 unidades, enfiló por el bulevar Hidalgo, una de las principales arterias de la ciudad que conecta con la carretera a Monterrey.

A su paso, los uniformados causaron asombro entre la ciudadanía que de inmediato, compartieron en redes sociales el gran despliegue que, desde hace tiempo, no se veía en esta frontera.

Las unidades arribaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Foto: Sandra Tovar / EL UNIVERSAL

Lee también Congresos de los estados avalan la reforma judicial; se realizará en junio de 2028

Las unidades arribaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República donde descendieron los elementos que fueron agrupándose a las afueras de la PGR por lo que se pudo observar, se trataba de oficiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Aunque hasta el momento no se ha brindado información sobre el número total de elementos que a partir de hoy estarán en Reynosa, trascendió que son alrededor de 400 los que estarán realizando operativos, rondines e inspecciones de seguridad por los diversos sectores de la ciudad y que, entre ellos, se encuentran oficiales de la FEMDO y la SSPC.

Cabe destacar que hace apenas unos días se registró un despliegue similar de elementos en Matamoros, Tamaulipas, luego de que el pasado 17 de mayo, un elemento de la Policía Federal fue asesinado y otro más resultó herido tras ser atacados por sujetos armados en Matamoros, Tamaulipas.

El convoy, conformado por 20 unidades, enfiló por el bulevar Hidalgo. Foto: Sandra Tovar / EL UNIVERSAL

Lee también Tras cateo, FGR decomisa más de un millón de litros de hidrocarburo en Cadereyta, Nuevo León; no se reportan detenidos

Los hechos se registraron en Avenida Periférico y Calle 3 donde los civiles balearon a los federales por lo que el cuerpo del elemento quedó tirado a un costado de la unidad, mientras que el oficial herido, fue trasladado al Hospital General donde se le reportó como grave.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de ocho personas relacionadas con el homicidio de un elemento del Servicio de Protección Federal y que durante los operativos conjuntos realizados por autoridades federales y estatales fueron aseguradas armas, cargadores, cartuchos, vehículos, equipo táctico, alrededor de 43 mil 400 kilogramos de probable marihuana y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

vr/cr