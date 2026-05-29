Monterrey, Nuevo León. – La Fiscalía General de la República decomisó más de un millón de litros de posible hidrocarburo durante un cateo efectuado en un inmueble del municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Presuntamente, el predio era utilizado para almacenar combustible de procedencia ilícita.

La intervención fue resultado de labores de inteligencia que permitieron identificar un predio ubicado sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, señalado como un posible punto de resguardo de hidrocarburos.

Labores de inteligencia permitieron identificar un predio. | Foto: Especial.

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En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

La orden de cateo fue ejecutada por personal de la Policía Federal Ministerial y especialistas de la Agencia de Investigación Criminal Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León.

De acuerdo con la información oficial, en el sitio fueron localizados aproximadamente 671 mil litros de posible hidrocarburo, además de otros 400 mil litros de una sustancia líquida de color negro y amarillo, cuyo contenido será analizado como parte de la investigación.

En el sitio fueron localizados aproximadamente 671 mil litros de posible hidrocarburo, además de otros 400 mil litros de una sustancia líquida de color negro y amarillo. | Foto: Especial.

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Las autoridades también aseguraron una importante cantidad de equipo presuntamente relacionado con las operaciones de almacenamiento y transporte del combustible.

Entre los objetos decomisados se encuentran tractocamiones, autotanques, remolques tipo dolly, frac tanks, cerca de 409 cubitanques, silos verticales de almacenamiento, motobombas, montacargas y plantas generadoras de energía.

Tras concluir las diligencias, tanto el inmueble como los materiales y vehículos asegurados quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial federal, que continuará con las investigaciones para determinar la procedencia de los productos localizados y deslindar responsabilidades.

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JACL/cr