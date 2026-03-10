Las ensaladas son una de las entradas más comunes cuando se busca un alimento que sea ligero y saludable.

Sin embargo, muchas personas desconocen que añadir vinagre de manzana a la lechuga no solo aporta sabor, sino que también puede ofrecer algunos beneficios para la salud y hoy en Menú te compartimos algunos de ellos.

La lechuga es rica en hierro y vitamina C. Foto: Freepik

¿Qué beneficios tiene poner vinagre de manzana a la lechuga?

De acuerdo con un artículo publicado en el portal de divulgación científica Tua Saúde, la nutricionista Karla Leal explica que el vinagre de manzana posee propiedades antimicrobianas, ya que sus ácidos orgánicos pueden atravesar las membranas de bacterias como Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans, lo que ayuda a reducir su crecimiento.

Esta propiedad puede ayudar a desinfectar las hojas de lechuga que ya fueron lavadas previamente; sin embargo, es importante aclarar que el vinagre no elimina por completo todos los microorganismos, por lo que es recomendable primero realizar una desinfección adecuada y después usar el vinagre de manzana como complemento.

La nutricionista Leal también indica que el vinagre de manzana al ser un producto fermentado que contiene probióticos puede aumentar la cantidad de bacterias saludables en el tracto gastrointestinal; esto contribuye a mantener la salud intestinal, por lo que añadir vinagre de manzana a una ensalada con lechuga puede favorecer la digestión.

Otro beneficio es su relación con la salud cardiovascular, la nutricionista Karla explica que el vinagre de manzana puede contribuir a reducir el colesterol total y los triglicéridos, al mismo tiempo aumenta el colesterol HDL conocido como el colesterol “bueno”, esto gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

La lechuga también aporta beneficios para la salud. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, esta hortaliza contiene alrededor de 95% de agua y su consumo favorece la digestión.

Además, es rica en antioxidantes, vitaminas y minerales que ayudan al funcionamiento del organismo y posee propiedades diuréticas, por lo que es útil en el tratamiento de problemas de salud como cistitis e infecciones urinarias.

La lechuga ayuda a fortalecer los huesos. Foto: Unsplash

¿Cómo preparar una ensalada con vinagre de manzana y lechuga?

Si quieres probar esta combinación en casa, el canal de YouTube "Cocina rica, fácil y casera. Ricuras que alegran" comparte una receta sencilla para preparar una ensalada con la cantidad adecuada de vinagre.

Ingredientes

1 aguacate

1 jitomate

1 manzana (verde o roja)

4 a 6 hojas de lechuga previamente lavadas y desinfectadas por persona

5 mL de vinagre de manzana

5 mL de salsa vinagreta

5 mL de aceite de oliva

Preparación

Pica las hojas de lechuga en trozos medianos.

en trozos medianos. Pela la manzana y córtala en cubos.

Corta el jitomate y el aguacate en pedazos medianos.

Coloca todos los ingredientes en un recipiente y mezcla bien.

Agrega una cucharadita de vinagre de manzana.

Añade la salsa vinagreta y el aceite de oliva.

Mezcla nuevamente hasta integrar todos los ingredientes.

Ahora que ya sabes los beneficios de ponerle vinagre de manzana a la lechuga, es momento de que empieces a incorporar esta preparación en tus comidas. Es importante consumir con moderación el vinagre, ya que el exceso de este puede provocar molestias gastrointestinales.

