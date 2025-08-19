¿Entre los remedios de la abuela, alguna vez escuchaste sobre los beneficios de bañar a los bebés con agua de lechuga? Hoy en Menú te explicamos la razón y cómo puedes aprovechar esos beneficios incluso si ya no eres un infante.

Porque sí, sí se puede hacer agua de lechuga y, además de ser super refrescante, es muy buena para tu salud.

¿Qué beneficios tiene el agua de lechuga?

Una de las aplicaciones más populares de la lechuga, particularmente del agua que se hace con ella, es como auxiliar del sueño; y, de acuerdo con un artículo de Everyday Health, el agua de lechuga sí podría ayudar a que duermas mejor. Sin embargo, no ayuda a quedarse dormido como lo harían algunos fármacos u otras infusiones.

Foto: Pexels.

Esto se debe a su alto contenido de lactucina que, además, tiene propiedades relajantes, por lo que no hace falta tomarla antes de ir a dormir; puedes disfrutar de un refrescante vaso de agua de lechuga a cualquier hora del día.

Pero eso no es todo, el agua de lechuga también aporta antioxidantes y ayuda a mejorara la circulación. Incluso hay quienes la recomiendan para reducir dolores menstruales. ¡Todo eso en un vaso de agua!

¿Cómo se hace el agua de lechuga?

Si ya decidiste poner a prueba todos los beneficios de beber agua de lechuga, no tienes que ir a buscar a otro lado; aquí te dejamos la receta de esta refrescante bebida.

¡Es muy sencilla de hacer!

Ingredientes

Hojas de lechuga (de preferencia roja romana, pero cualquier lechuga funciona)

Agua caliente

Hielo (opcional)

Agua de pepino (opcional)

La mejor agua de lechuga es la que se hace con lechuga romana roja. Foto: Unsplash.

Preparación

Lava tus hojas de lechuga y luego déjalas reposar en el agua caliente durante algunos minutos.

Pasa por un colador y está lista.

Sin embargo, si no estás en el mood para una bebida caliente, puedes dejar enfriar o agregar hielo.

Para eleva aún más la bebida, y dado que por sí sola no tiene mucho sabor, hay quienes la combinan con agua de pepino o limón.

¡Disfruta!

El agua de lechuga contiene antioxidantes. Foto: Unsplash.

